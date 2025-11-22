Войната в Украйна:

Украински войник свали 24 руски "Шахед"-а за нощ. Нов рекорд и състезание между украински военни

Украински войник е поставил рекорд за брой свалени руски дронове "Шахед" - 24 дрона-камикадзе за една нощ. Това съобщават в канала си в Telegram от екипа на "Диви стършели", компания, произвеждаща дронове прехващачи STING.

Войникът с позивна Мигел служи в 1020-ти зенитно-ракетно-артилерийски полк, уточняват от компанията.

Оттам обявяват и състезание за най-много свалени руски дронове. Условията са това да е станало в рамките на един ден или нощ от един военнослужещ като резултатите ще бъдат проверявани, а победителите ще бъдат обявени на 1 януари.

Участниците с най-добри резултати ще получат:

• 1-во място - 20 прехващача STING и 1 наземна станция;

• 2-ро място - 10 прехващача STING и 1 наземна станция;

• 3-то място - 5 прехващача STING и 1 наземна станция.

Заявления за участие се приемат до 31 ноември, а резултатите ще бъдат обявени на 1 януари.

