Студио Actualno:

Споразумението е разтрогнато, подновяваме огъня: “Хамас“ към САЩ

23 ноември 2025, 12:52 часа 581 прочитания 0 коментара
Лидерите на палестинското радикално движение “Хамас“ са заявили пред американските посредници, че споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа е “разтрогнато“  и са изразили готовност да подновят бойните действия.  Те са обвинили Израел в нарушаване на примирието, съобщи телевизионният канал Al Hadath. Представителите на “Хамас“ са информирали пратеника на американския президент Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер, че “споразумението е изтекло и движението е готово за битка“. 

Он “Хамас“ подчертават, че прекратяването на огъня трябва да бъде взаимно и заяви, че „Газа няма да стане Ливан“, съобщавт руски медии, като също се позовават на Al Hadath.

Снимка Getty Images

Преди това Хамас призова посредниците спешно да се намесят и да окажат натиск върху Израел незабавно да прекрати нарушенията на споразумението.

Взаимни обвинения, убити и ранени

Припомняме, че на 20 ноември представители на Хамас обвиниха Израел в разширяване на контрола си в Газа, като твърдят, че военните са преместили демаркационната линия на 300 метра източно от квартал Ал-Шуджаия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия е убила петима лидери на Хамас в ивицата Газа. Той обясни, че бойците на Хамас са нарушили предварително установеното прекратяване на огъня.

Същевременно здравните власти в Ивицата Газа съобщиха за най-малко 24 убити и 54 ранени, сред които и деца след израелски удари.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа беше постигнато през октомври тази година. Оттогава обаче враждуващите страни си разменят взаимно обвинения в неговото нарушаване.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа Хамас примирие война Израел
