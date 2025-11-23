Тръмп дава назад за плана за Украйна - Европа реагира, Мерц разби илюзии на Белия дом (ОБЗОР - ВИДЕО)

Това ли е финалното ви предложение към Украйна? Такъв въпрос директно беше зададен от репортер на американския президент Доналд Тръмп. И точно както украинският журналист Иля Пономаренко вече коментира, че сега нещата се намират в своеобразна фаза на истерия, а накрая ще се стигне до подпис на нещо, което няма да бъде зачитано от никого, отговорът на Тръмп насочва мислите именно в такава посока. Защото милиардерът каза кратко и ясно: "Не, не е моето финално предложение" - Още: Световните медии за мирния план на САЩ: Русия получава всичко, Украйна е пред най-тежкия си избор (ВИДЕО)

🚨 BREAKING: TRUMP BACKS AWAY FROM HIS OWN “PEACE PLAN”?



A reporter pressed him: “Is this your final offer to Ukraine?”



Trump shot back: “No. Not at all.” pic.twitter.com/L597LR18j2 — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

Но че Тръмп опитва да притиска по-слабия т.е. Украйна, е видно и от Космоса. Защото повтори и как украинският президент Володимир Зеленски може да продължи да се бори, "да се бори с цялото си малко сърце". Дали с фразата "малко сърце" Тръмп не внушава, че Зеленски не се грижи за живота на украинците (типично руска опорка), само той си знае - Още: Тръмп призна, че изнудва по-слабия - пак каза на Зеленски, че "няма карти" (ВИДЕО)

❗ A reporter asked Trump: what happens if Zelensky refuses to sign the peace plan?



“Then he can continue, then he can continue to fight his little heart out,” the U.S. president replied. pic.twitter.com/88XS2eiN7j — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

В опит да даде рамо на Тръмп, The Washington Post – медията, която е собственост на Джеф Безос, една от най-близките до американския президент бизнес фигури след като Тръмп влезе в Белия дом за втори път (Безос дари 1 млн. долара за встъпването в длъжност на Тръмп), даде трибуна на теза, че Володимир Зеленски можело да се съгласи да отстъпи целия Донбас на Путинова Русия, защото на срещата във Флорида между секретаря на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров и Стив Уиткоф, представителя на Тръмп за Близкия изток, Умеров "допуснал", че Киев може да направи компромис за Донбас и числеността на украинската армия. Тезата е на Дейвид Игнейшъс, който е известен освен като журналист и като писател на шпионски трилъри. Всъщност бащата на Игнейшъс е дълги години човекът, оперативно ръководещ The Washington Post. Сега Игнейшъс уточнява, че планът не бил окончателен, американците били готови да проявят гъвкавост, а предложените дотук гаранции за сигурност за Украйна не са достатъчно силни. И заключва в гледната си точка в The Washington Post: Ако Зеленски отстъпи Донбас, украинците няма да му простят. Ако не отстъпи, трагичната война продължава. Няма такова нещо като перфектна сделка, каза Дан Дрискол, който беше тази седмица в Киев и Тръмп го назначи като представител на САЩ относно проекта за мирен договор. Трябва да се направи рано или късно, е казал той на посланиците в НАТО според The Guardian. Самата среща е била кошмарна – към Дрискол са отправени въпроси защо САЩ са преговаряли с Русия по толкова важна тема без да уведомят съюзниците си в НАТО – Още: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ: Ще и може да е като член 5

Показателно за реакцията като цяло към плана обаче е какво написа The Economist – планът е писан от юридически неграмотни хора. Толкова лош и некадърен план не е виждан – и е факт, че не просто в Европа, но редица видни фигури в Републиканската партия, която стои зад Тръмп, критикуват и то остро въпросната "рамка". Силен знак е, че сенаторът-републиканец Майк Раундс коментира, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио се е обадил на няколко сенатори, докато били на Международен форум по сигурността в Халифакс. По думите на Раундс, Рубио ги уверил, че "това не е наш мирен план". "Той ни го каза съвсем ясно – ние сме обикновени получатели на предложение, което е връчено на един наш представител. Това не е наша препоръка. Не е наш мирен план. Това е предложение, което сме получили и като посредници сме го предали напред, но не сме го пуснали публично, а е изтекло", твърди Раундс какво е казал Рубио – сенаторът го каза на пресконференция в Халифакс. С което всички намеци и директни твърдения на Москва, особено от Дмитрий Песков, говорителя на руския диктатор Владимир Путин, че и руснаците научили за плана от медиите, получават опровержение:

W trakcie wydarzenia grupa senatorów - Jeanne Shaheen, Mike Rounds, Chris Coons, Angus King, Kevin Kramer i Peter Welch - organizują konferencję prasową na temat 28-punktów pokojowych.



Co mówią: Plan Pokojowy nie jest propozycją Amerykańską; w sposób niekontrolowany wyciekł do pic.twitter.com/iPECFkag4l — Rafał Michalski (@Michal_Sestero) November 23, 2025

Германското издание "Шпигел" казва, че големите европейски държави са постигнали съгласие за алтернатива на "плана от 28 точки" - официално комюнике по темата имаше след старта вчера на срещата на Г-20 в ЮАР. На САЩ е изпратена значително преработена версия на този план. "Тази война може да приключи само с пълното съгласие на Украйна. Тя не може да бъде решена от великите сили, без да се вземе предвид позицията на нападнатите – на Украйна", ясно каза германският канцлер Фридрих Мерц, който добави, че е казал точно това на Тръмп и му е напомнил за Меморандума от Будапеща, който е подписан от Русия и то като един от гарантите – а в меморандума изрично се посочва, че Руската федерация е гарант за суверенитета на Украйна:

German Chancellor Friedrich Merz made clear: “This war can only end with Ukraine’s full consent. It cannot be resolved by great powers over the heads of those under attack.” He stressed that Europe must be part of any solution and warned that Ukraine’s defeat would destabilize… pic.twitter.com/CbnscyPXpu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

"Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:

🚫🎤Russian propagandists were kicked out of Merz’s press conference at the G20 summit



All they could do was helplessly wave their microphones in front of the chancellor.



Propagandists from RIA claim that only German journalists were allegedly allowed into the room. pic.twitter.com/OJ4IzIJTcs — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

Дори полският премиер Доналд Туск зае остра позиция по плана и то конкретно в частта, според която като гаранции за сигурност можело да се разположат самолети на НАТО в Полша. Само Полша решава какво да се разполага на нейна територия – всички преговори за мир трябва да включват Украйна. "Нищо за Украйна без Украйна", повтори за пореден път Туск. А Полша е считана за един от най-близките съюзници на САЩ в Европа.

В самия ЕС обаче продължават да действат верни съратници на Путин – като унгарския премиер Виктор Орбан. Politico писа, че той настоява ЕС незабавно да приеме проекта за план от 28 точки като окончателен план и че казва, че Унгария не приема под каквато и да е форма ЕС да праща пари на Украйна и буквално заплаши с вето. Всичко това Орбан е представил в писмо до Урсула фон дер Лайен.

В самата Русия също тече процес по отхвърляне на плана. Зам.-председателят на комисията по отбрана на Думата Алексей Чепа изрично каза, че планът трябва да включва всички искания на Русия за Украйна. С други думи, прословутите първопричини – включително желанието на Путин НАТО не просто да не стъпва в Украйна, ами и да се изтегли от Източна Европа. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) цитира и Чепа, но и дава препратки към други изявления, включително репортажи по руските медии.

"Русия трябва да загуби и да загуби лошо. Русия трябва да излази от Украйна на колене, просейки милост. Това трябва да видят китайците, да видят саудитците, това трябва да види всеки диктатор на планетата" - думи на политическия анализатор Джесика Бърлин, част от екипа на Центъра за европейски политически анализи:

❗ “Russia needs to crawl out of Ukraine on their knees, begging for mercy”



Political analyst Jessica Berlin on the peace plan for Ukraine:



⚠️ “The US–Kremlin plan won’t just destroy Ukraine and endanger Europe — every dictator worldwide will read it as a message that… pic.twitter.com/mitybmWsCx — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

И макар реалността в Украйна да не е такава, каквато опитва да я представи Владимир Путин (той стигна дотам да заплашва "европейските военнолюбци" как ако продължавали така, събитията от Купянск щели да се повторят, поне така излиза от видео, разпространявано от множество руски канали. Кои събития – явно тоталната лъжа, че Купянск пак е превзет от руснаците, която му сервира началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов – Още: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО), то ситуацията за Украйна е тежка. Украинският депутат Григорий Ивченко, който е член на комисията по национална сигурност и отбрана във Върховната рада, заяви, че "приблизително" 500 000 са убитите във войната украински войници, "приблизително" толкова са и ранените. Изрично попитан откъде са тези данни, Ивченко отвърна, че говорел "образно", можело и по-големи да са числата. Остава въпроса как тогава изобщо украинската армия съществува, след като дори в проектоплана за мир, който занимава света през последните няколко дни, е посочено, че украинската армия трябвало да бъде свита от 860 000 войници на 600 000 - Още: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

🚨⚡️ BOMBSHELL



Putin slams his ‘TOP SECRET’ red folder and issues a final warning to Europe’s warmongers:



“Stand down or face inevitable defeat. If Kiev rejects Trump’s peace talks what happened in Kupyansk will repeat across the front.”



-: Russia’s victory is INEVITABLE 🇷🇺🔥 pic.twitter.com/41h7odcb6f — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 22, 2025

В този контекст, интересна нова опция въведе за потребителите си социалната мрежа "Х". С нея може да се провери от всеки къде е регистриран даден профил. Оказва се, че безброй профили, които са дори с имена на известни западни личности, всъщност са регистрирани в държави като Нигерия, Индия, дори Папуа и Нова Гвинея:

X’s new “About this account” tool reveals that dozens of pro-Russian and MAGA accounts with tens of thousands of followers, long posing as American or Russian, are actually created and run from India, Bangladesh, and other South Asian countries. pic.twitter.com/1ZTgqeKHia — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2025

Има и друг важен щрих – украинският военен телеграм канал "Офицер" отчете данни на нидерландския проект Oryx за първата половина на ноември, 2025 година и според тях руснаците са унищожили 1,5 пъти повече военна техника на украинците спрямо унищожената от украинските руска техника. Става въпрос основно за самоходни оръдия, посочва украинският канал и обръща внимание на следното – украинската армия унищожава военна техника главно при руски атаки срещу определени позиции, а руснаците унищожават каквото видят в обхвата на зоната на своите FPV дронове. А в Украйна все по-усилено се коментира как Русия успява да праща хора от окупираните украински земи да се бият в армията на Путин – поредният дискутиран пример е от Бердянск. По официални украински данни досега поне 46 000 украински граждани, мобилизирани от руснаците от началото на пълномащабната война, са подсилили руските окупационни сили. Много от тях се бият, защото иначе няма как да оцелеят – руските власти просто спират достъпа до всичко необходимо за живот (пенсии, социални плащания, здравни осигуровки и лекарства, възможност да ходиш на училище и т.н.):

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително рязък спад на сухопътната военна активност отчита украинският генщаб на дневна база. На 22 ноември са станали 162 бойни сблъсъка, докато на 21 ноември бяха цели 250 – според украинските данни. Руснаците са хвърлили 101 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 3 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4582 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6152 FPV дрона, което е с около 2600 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление е имало 40 бойни сблъсъка, а в съседното от юг Олександриевско направление са спрени 16 руски пехотни атаки. 18 обаче са отбитите руски пехотни атаки към Гуляйполе, още по-на юг, в Запорожка област. От Торецк към Константиновка е имало 17 руски щурма, това е североизточно от Покровск. Интересното е, че в пограничния район на Суми и Курска област са станали 19 бойни сблъсъка – такава голяма активност не е имало вече седмици наред. В руския военнопропаганден "северен" телеграм канал има твърдения, че руските сили си върнали някои позиции в покрайнините на Андреевка. Но в Лиманското направление е имало само 2 руски пехотни атаки – в цитирания по-горе дневен анализ на ISW има прапратка към руски военнопропаганден телеграм канал, където пише, че 70% от важното за съдбата на Лиман село Ямпол (югоизточно от самия Лиман) са под руски контрол, но същият канал по-рано твърдеше, че селото е изцяло превзето и украинските части се били оттеглили. ISW представя и геолокализирани видеокадри от руски източници при Северск (южно от Лиман) и при Константиновка, показващи руски удари с дронове срещу украински войници на позиции, за които руснаците твърдяха, че са техни (южната част на Северск и село Олександро-Шултино, източно от Константиновка):

On the Kostiantynivka front, Ukrainian forces struck Russian logistics. Phoenix operators hit an armored vehicle, a truck with 2 jammers, 2 quads, 2 vans, 3 cars, and 5 Russian troops. pic.twitter.com/QHWNt8zh2o — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2025

Интересен факт – докато Путин говори за Купянск (там за последните 24 часа украинският генщаб отчете едва 7 руски пехотни атаки), а не за Покровск, в цитирания по-горе анализ на ISW е предложена и гледна точка на украински военен, публикувана в Instagram. Според нея, Покровск де факто е в руски ръце, а руснаците опитват вече да затворят обръча около Мирноград, по път Т-0504 от Ровно, западно от Мирноград. В сводката на украинския генщаб Ровно е посочено като място на боеве, заедно с Мирноград, но още и селата Удачно и Котлино, които са на южната дъга на Покровск. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че над 150 000 руски войници са ангажирани с операции в Покровското направление. Според командира на украинските сухопътни сили генерал Андрий Гнатов, в самия Покровск има около 400 руски войници – това той каза пред Die Zeit, но преди цели 3 дни:

Russian forces tried to push into the southern outskirts of Myrnohrad, a video from frontline reporter Yulia Kyriienko shows. Their morning infantry assault on motorcycles was stopped and the attackers destroyed, according to the report. pic.twitter.com/jRVs3rJ8JA — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 98 далекобойни дрона, около 60 от които са били клас "Шахед". Свалени са 69 дрона, съгласно сводката на украинските ВВС. Регистрирани са удари на 12 места, но по традиция ВВС на Украйна не дава допълнителни подробности - Още: Украйна подпали ТЕЦ на името на Ленин до Москва и много подстанции. Куп руски въздушни атаки, в Тернопол е ясна кървавата сметка (ВИДЕО)

Ukrainian interceptor drone P1-Sun, developed by SkyFall, engaging Russian Shahed UAVs. pic.twitter.com/owe8U61T8r — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2025

Rare footage shows the Germany-supplied Skynex air defense system in action, targeting incoming Russian Shahed-136 kamikaze drones. pic.twitter.com/UzSKrB0jqE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025