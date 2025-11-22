Стана ясно кои страни ще участват на мирните преговори в Швейцария

Съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще се срещнат утре в Женева с представители на Европейския съюз, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от Вашингтон мирен план, целящ да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официални представители в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург. Франция, Великобритания и Германия имат неформален съюз за сигурност, наречен E3.

Участници в срещата вече пристигат в Женева

Американски представител заяви, че министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол вече е кацнал в Женева за преговорите, а украинската делегация ще пристигне тази вечер. Очаква се и пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио.

Източник от германското правителство добави, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Киев и Вашингтон.

По-рано днес президентът Володимир Зеленски подписа днес указ за сформиране на делегация, която ще отговаря за участието "в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Русия".

Вчера американският президент Доналд Тръмп даде краен срок на Володимир Зеленски да подпише 28-точковия мирен план на САЩ, а именно до Деня на благодарността в Щатите, 27 ноември. Украинският президент отвърна, че се е заклел да защитава суверенитета на Украйна, когато е встъпил в длъжност, и или Киев ще продължи да отстоява този суверенитет, достойнството и свободата си, или ще загуби един от най-важните си партньори.

