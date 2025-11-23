Спорт:

Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)

23 ноември 2025, 12:27 часа 501 прочитания 0 коментара
Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)

"Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента Тръмп и отказва да влезе в диалог, то и те, и европейските им подстрекатели трябва да разберат, че събитията в Купянск неизбежно ще се повторят в други ключови сектори на фронта. Може би не толкова бързо, както предпочитаме, но неизбежно". Думи на руския диктатор Владимир Путин, които предизвикват не просто присмех, но и недоумение – Още: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО)

Защо Путин говори за Купянск, след като купищата данни и информация от руски и украински източници сочат Покровск и Мирноград като точката на най-жестоки боеве и там, където руската армия е най-близко да постигне най-после сериозен тактически успех от месеци насам?

Руски прочит

Крайно забавен анализ прави един от най-големите военнопропагандни руски телеграм канали "Два майора", като Купянск е един от основните му акценти – при това след като изрично каналът беше един от тези руски източници, които се усъмниха как така Купянск е превзет – Още: Пропаганда е, че превземаме Купянск: Руски военнопропаганден канал призна (ВИДЕО)

Два от контрастите в аналитичния обзор:

"Москва отговори на "плана на Тръмп" с думите на Върховния главнокомандващ (бел. ред. - разбирайте Владимир Путин): Русия е доволна от настоящата ситуация на фронта, целите на Централния военен окръг могат да бъдат постигнати по военен път и нашата страна никога не е отказвала да обсъжда и преговаря" - първи цитат от обзора на "Два майора".

"Началникът на Генералния щаб Герасимов заяви, че Купянск е напълно превзет, което озадачи много коментатори поради липсата на обективни видеозаписи. Това може да се обясни с многобройните дронове на украинските въоръжени сили в небето и че не е практично да се снима на видео издигането на руски знамена" - покъртително обяснение, което хвърля яснота защо Путин не отиде в Купянск и да разведе лично журналисти, като им покаже колко градът е превзет от руската армия. Просто е: Купянск е превзет, обаче украинците още толкова ни бомбардират с дронове, че не показваме как е превзет. Интересно какво е превзето, като не можеш да си покажеш носа навън да вдигнеш знамето, че си успял? – Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

Друг интересен акценти

"Два майора" заклейми и Унгария като "проводник на интересите на Вашингтон, който планира да печели от транзита на руски енергийни ресурси към Европа". И редовната руска опорка как "милитаризирана Европа" се противопоставя на Тръмп - Още: Тръмп дава назад за плана за Украйна - Европа реагира, Мерц разби илюзии на Белия дом (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Владимир Путин руска пропаганда война Украйна Купянск Два майора
