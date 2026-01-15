САЩ планират да инсталират ядрен реактор на Луната до 2030 г.: Какво е известно

Ядрен реактор на Луната може да се появи още през 2030 г. Съединените щати се насочват към изграждането на първия ядрен реактор на Луната. Целта им е да го инсталират на лунната повърхност до 2030 г., за да осигурят на бъдещите лунни бази стабилен източник на електроенергия като част от програмата Artemis. Това съобщава изданието Space.

Инсталирането на ядрен реактор на Луната

Агенцията работи по този проект от няколко години, а миналия декември президентът Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед, изискваща реакторът и инфраструктурата за лунна база да бъдат готови до края на десетилетието. На 13 януари НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ подписаха меморандум за разбирателство, потвърждаващ съвместния им ангажимент за изпълнение на този проект.

Прочетете също: Космически проект: Първият хотел на Луната ще отвори врати до 2032 г. - колко ще струва една стая?

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман подчерта, че връщането на Съединените щати на Луната и подготовката за мисия до Марс „изисква използването на ядрена енергия“. Администраторът на агенцията заяви, че споразумението с Министерството на енергетиката на САЩ ще осигури възможностите, „необходими за настъпването на Златния век на космическите изследвания и открития“.

Експертите са единодушни - ядрените технологии са способни да осигуряват дългосрочно, непрекъснато захранване в суровите условия на дълбокия космос. За разлика от слънчевите панели, подобни системи не зависят от светлинните или метеорологичните цикли и могат да работят години наред без презареждане с гориво.

Прочетете също: Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ имат значителен опит в съвместната работа по космически ядрени системи. По-конкретно, радиоизотопни термоелектрически генератори захранваха сондата Касини и марсоходите Curiosity и Perseverance. Следователно агенциите са уверени, че Луната е следващата логична стъпка.

„Историята показва, че когато американската наука и иновации се обединяват, от проекта „Манхатън“ до мисиите „Аполо“, нашата страна води света към постигане на нови граници, някога смятани за невъзможни. Това споразумение продължава това наследство“, каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Прочетете също: Учени: На Луната има съкровища на стойност трилиони долари