Учени: На Луната има съкровища на стойност трилиони долари

Изследователите са идентифицирали 38 кратера на Луната като най-вероятните места за концентрация на находища на благородни метали. Скрити под повърхността на Луната са най-ценните метали от платинената група: платина, паладий и родий. Тяхната стойност може да достигне трилиони долари. До това заключение стигна международна група изследователи, които публикуваха своите открития в ScienceDirect.

Съкровищата на Луната

Учени от Канада, САЩ и Великобритания са изчислили, че приблизително 6000 кратера с диаметър по-голям от километър потенциално съдържат метали от платиновата група. Идентифицирани са общо 38 кратера като най-вероятните места за концентрация на находища на тези ценни метали.

Платината и сродните ѝ метали са изключително редки на Земята, но са невероятно ценни: използват се в медицината, електрониката и бижутерията. Нови източници на тези елементи биха могли да намалят екологичното натоварване на земните недра. Ако откритието бъде потвърдено, Луната може да се превърне в най-привлекателния източник на извънземни ресурси.

Прочетете също: Учени направиха смайващо откритие за почвата на Луната

Възможността за добиване на извънземни ресурси от астероиди е била разглеждана и преди, но такива обекти са рядкост, движенията им са непредсказуеми и кацането на добивна апаратура върху тях е трудно. Луната, от друга страна, се намира наблизо, върти се постоянно и е добре проучена.

Преди да започне добивът, учените предлагат да се използват орбитални рецептори, за да се определят перспективни райони, преди да се стартират скъпи мисии.

В своето проучване учените твърдят също, че са открили до 3000 кратера, които може да съдържат хидратирани (съдържащи вода) минерали, като следи от вода са особено ясно видими в 20-те най-големи.

Прочетете също: Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

Ако на Луната наистина съществува вода, това би отворило възможността за осигуряване на животоподдържане на астронавтите, производство на кислород и създаване на гориво за ракети директно на спътника.

НАСА планира да изпрати четирима астронавти на десетдневно пътешествие до Луната като част от мисията Artemis II , която ще бъде първият пилотиран полет отвъд ниската околоземна орбита от 50 години насам.

Прочетете също: Космически проект: Първият хотел на Луната ще отвори врати до 2032 г. - колко ще струва една стая?