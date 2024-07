Съвсем случайно: Марсоходът Curiosity направи голямо научно откритие (СНИМКИ)

Марсоходът Curiosity („Кюриосити“) на НАСА се натъкна на необикновена находка на Марс - кристали чиста сяра. Откритието е направено, когато еднотонният апарат случайно разчупва скала, разкривайки жълтеникаво-зелени серни кристали, които никога досега не са били виждани на Червената планета.

Mars rover Curiosity helped make a scientific discovery due to accidentally crashing into a rock



Curiosity has been exploring the Gediz Vallis channel in Gale Crater on Mars since February.



On May 30, the robot hit a rock and flipped over. So the rover, which weighs almost a… pic.twitter.com/mv6Gv1zjWq