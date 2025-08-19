Наблюдавайте последния "парад" на планетите, когато Меркурий става видим

„Парадът на планетите“, който се случва цялата тази седмица, ще навлезе в най-фотогеничната си фаза във вторник, 19 август, когато Меркурий става по-забележим, а Луната намалява до тесен полумесец.

През цялата седмица четири планети са видими с невъоръжено око час преди изгрев-слънце. Уран и Нептун също ще бъдат на небето, въпреки че двата ледени гиганта изискват телескоп, за да бъдат наблюдавани. Гледката във вторник е една от най-добрите за седмицата, а в сряда, 20 август, полумесецът ще бъде близо до ярката Венера.

С други думи, от 17 до 21 август се провежда зрелищен „парад на планетите“ (наричан още подравняване), в който ще участват Луната и шест планети.

Ключови факти

Намаляващ полумесец с 16% осветеност ще свети точно над Венера (най-ярка) и Юпитер в източното небе около час преди изгрев слънце. Под него ще бъде Меркурий, който ще бъде най-лесно видим близо до изгрев-слънце. Сатурн ще бъде видим в южното небе.

Меркурий достига своето „най-голямо удължение на запад“ – най-отдалечената си точка от Слънцето в сутрешното небе – във вторник, 19 август.

Pixabay

„Парадът на планетите“ е оптична илюзия, при която планетите не са особено близо една до друга или до Земята. Меркурий ще бъде на около 128 милиона километра от Земята, Венера – на 190 милиона километра, Юпитер – на 882 милиона километра, а Сатурн – на 1430 милиона километра.

Дъгата, образувана от Луната и планетите, е крива през нощното небе, известна като еклиптика – равнината на Слънчевата система. Всички планети обикалят около Слънцето близо до еклиптиката, поради което е неправилно да се използва терминът „планетно подравняване“, за да се опише това събитие.

Въпреки че четири планети са видими с невъоръжено око по време на този „парад на планетите“, Уран и Нептун също са на небето. И двете обаче изискват телескопи, за да бъдат наблюдавани.

Как да видите „земно сияние“ на Луната

Когато един полумесец е осветен с около 16% или по-малко – както ще бъде във вторник, 19 август и през следващите сутрини – той ще започне да показва лесно видимо „земно сияние“. Слабо сияние, което се появява в тъмната част на Луната, земното сияние е слънчева светлина, отразена от ледените шапки, океаните и облаците на Земята. Изглежда впечатляващо през всеки бинокъл.

iStock

Светлината, която се вижда, се нуждае само от 1,3 секунди, за да се отрази от Земята до Луната и да се върне в очите ви. Леонардо да Винчи е първият, който описва земното сияние преди повече от 500 години, откъдето идва и понякога наричаното му „сияние на Да Винчи“. Наблюдателите на Луната често описват земното сияние като „старата Луна в ръцете на новата Луна“, пише Forbes.

Какво следва в „парада на планетите“

Може би най-важното събитие на „парада на планетите“ тази седмица ще бъде в сряда, 20 август, когато полумесец с 9% осветеност ще се появи много близо до Венера, с Меркурий отдолу и Юпитер отгоре. Последният шанс да видите „парада на планетите“ е в четвъртък, 21 август, когато тънък намаляващ полумесец с 4% осветеност ще бъде под Юпитер и Венера, близо до Меркурий и звездния куп Ясли точно над хоризонта. Следващият впечатляващ „парад на планетите“ ще се проведе през октомври 2028 г., когато пет планети ще бъдат видими заедно преди изгрев-слънце.

Какво да очакваме в нощното небе

Меркурий постепенно ще изчезне от небето преди зазоряване, докато продължава бързото си пътешествие около Слънцето, оставяйки Сатурн, Юпитер и Венера като единствените планети, видими с невъоръжено око. Акцентите за наблюдение на небето през септември включват Сатурн в най-голямата, най-ярката и най-добра форма, когато достига годишната си „опозиция“ на 21 септември, пълно лунно затъмнение на 7 септември за Азия, Африка и Западна Австралия, зашеметяваща гледка към намаляващ полумесец, Венера и ярката звезда Регул на 19 септември и частично слънчево затъмнение на 21 септември за Тихия океан.