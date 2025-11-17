Учени направиха смайващо откритие за почвата на Луната

Миниатюрни зрънца железен оксид бяха открити в проби от лунна почва, върнати от китайската мисия „Чанъъ-6“ . Това откритие промени разбирането ни за повърхността на Луната и нейните магнитни свойства, съобщиха учени в ново проучване, съобщава The Independent.

Ново откритие за почвата на Луната

До този момент се е смятало, че на Луната няма условия, благоприятни за окисляването на елементите, и че железните оксиди на практика липсват там. Следователно, желязото е открито на Луната предимно в редуцирана форма, без добавяне на кислород.

В същото време, скорошни изследователски мисии показват широко разпространеното присъствие на магнитния железен оксиден минерал хематит във високогеографските райони на Луната.

„Въпреки това, тези минерали, открити в проби от лунна почва, включително тези, събрани по време на мисиите „Аполо“ на НАСА, се смятаха за нестабилни съединения на лунната повърхност. Пробите, получени по време на предишната мисия „Чанъ-5“, разкриха следи от някои окислени форми на желязо в стъкло, образувано върху лунната почва под интензивната топлина и налягане на удара на метеорита“, уточнява публикацията.

Тези резултати показват, че локалното окисление на металите на Луната е станало по време на процеси, причинени от външни метеорити.

„Въпреки това, окончателните доказателства за съществуването на силно окисляващи се минерали като хематит на Луната оставаха неуловими. Сега проби от лунна почва, върнати на Земята миналия юни от китайската мисия „Чанъ-6“, съдържат малки зрънца от минерала хематит, което отбелязва първото подобно откритие на Луната“, добавя вестникът.

Според ново проучване, тези минерали са открити в зърна от специални лунни скали, които се състоят от фрагменти, слети заедно от интензивната топлина и налягане на ударите на метеорити.

„Това откритие предоставя убедителни доказателства за наличието на Fe2O3 върху лунната повърхност, оспорвайки конвенционалното разбиране за лунната повърхност“, отбелязват учените в своето проучване.

Сега изследователите предполагат, че тези минерали са се образували по време на мащабни метеоритни удари, подобни на тези, открити преди това в басейна Айткен (SPA) на южния полюс на Луната и в кратера Аполо от обратната страна на Луната.

Учените смятат, че по време на подобни удари на метеорити, богати на кислород минерали като троилит и други сулфиди на Луната са отделили кислород в околната среда, който след това е реагирал с железни минерали, причинявайки им „ръждясване“.

Учените добавят, че подобни открития биха могли да помогнат за обяснението на произхода на странни магнитни аномалии на повърхността на Луната, особено в северозападната част на басейна SPA, които според учените остават слабо проучени.

