Учени откриха 10 000 неизвестни досега екзопланети - какво ще се случи

Учените са открили 10 000 неизвестни досега екзопланети, което е три пъти повече от световете в други звездни системи. Това съобщава Live Science.

Този рекорден резултат е постигнат благодарение на използването на нов алгоритъм, който анализира светлината на повече от 80 милиона звезди, разкривайки фини детайли, които са убягвали на изследователите.

Изследователите са открили 11 000 екзопланети, 10 052 от които никога не са били наблюдавани преди. Останалите са идентифицирани от други учени, но все още не са потвърдени. Приблизително 87% от кандидатите са преминали два или повече пъти, което е позволило на изследователите да изчислят периодите на въртене на планетите, които варират от 0,5 до 27 дни.

За да потвърдят, че моделът работи правилно, учените решили сами да проверят съществуването на един от кандидатите. Те наблюдавали планетата, използвайки един от телескопите Магелан, разположени в пустинята Атакама. Планетата била идентифицирана като горещ Юпитер и обозначена като TIC 183374187 b. Тя обикаля около звездата на разстояние приблизително 3950 светлинни години от Земята – точно където алгоритъмът е предвидил.

Също така астролозите откриха планета с грешен размер. Освен това, тя има напълно невъзможна атмосфера. Изданието SciTechDaily пише за това.

Спектралният анализ на Уеб разкри, че атмосферата на TOI-5205 b е неочаквано чиста. Тя съдържа много по-малко тежки елементи. Учените са открили метан и сероводород, но общата картина сочи към богат на въглерод и беден на кислород свят.

За да разберат къде са отишли ​​всички тежки химикали, изследователи от университета в Цюрих разработиха компютърен модел на планетата. Резултатите показаха, че планетата е много богата на метали (почти 100 пъти повече от атмосферата), но всички те са потънали в атмосферата.

Астрономите също така идентифицираха 45 планети, които може би са най-добрите места за търсене на извънземен живот. Те са част от списък с общо 6000 екзопланети извън нашата слънчева система. Но много от тях са необитаеми - на тях няма подходящи условия за живот, тъй като са твърде горещи, студени или по друг начин опасни за съществуването на живот на тях. Изследователите предполагат, че този списък може да послужи като отправна точка за търсене на сигнали, които биха могли да показват съществуването на извънземен живот.

