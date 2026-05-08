Учени: Това е най-опасното място в Слънчевата система

Ако търсите еднопосочен билет за истински космически ад, изборът ви обикновено пада върху Слънцето с неговите милиони градуси или Венера, където дъждът е сярна киселина и налягането ще ви смаже по-бързо, отколкото можете дори да си помислите. Йо, спътникът на Юпитер, който изглежда като гнойна рана в Слънчевата система поради постоянни вулканични изригвания и радиация, която убива за минути, също намира място в този списък.

Най-опасното място в Слънчевата система

Но къде всъщност е най-опасното място в Слънчевата система? Всичко това е просто научна фантастика. В действителност най-опасното място в космоса не е на милиони километри разстояние. То е точно над главата ви. Само на няколкостотин километра разстояние, където свършва синьото небе и започва празнотата, пише Refractor.

Нашата околоземна орбита е „ преддверието“ на планетата, което успяхме да превърнем в смъртоносен капан. Проблемът не е дали е горещо или студено там. Проблемът е колко зависими сме станали от тази тънка ивица вакуум. GPS, прогнозите за времето, банковите ви преводи, международните разговори и дори интернет – всичко това разчита на "честната дума" на спътници, летящи в район, който наподобява сметище по време на ураган.

"Толкова много сме задръстили ниската околоземна орбита ( НОО), че скоро няма да има място и за котка. Това не са просто ябълки, а милиони парчета метал, изразходвани ракетни степени и парченца боя, летящи с 28 000 километра в час. При тази скорост дори обикновена гайка се превръща в снаряд, който може да пробие космически кораб. И точно там се крие истинският ужас - ефектът на Кеслер", казват учените.

"Когато едно парче отломка удари спътник, то се разбива на хиляди малки парченца, които от своя страна събарят следващите спътници. Това е космическо домино, което може завинаги да блокира пътя ни към звездите и да върне цивилизацията обратно в технологичните тъмни векове", допълват учените.

"А след това е и Слънцето. То не просто грее – то периодично „ киха“ заредени частици. Няма плътна атмосфера в орбита, от която да се скрием. Мощно слънчево изригване и цялата ни сателитна мрежа ще се превърне в скъп скрап. Ако днес загубим навигацията и комуникациите, ще настъпи хаос и никой няма да е подготвен за него. Авиация, финанси, логистика – всичко просто ще се срине", казват учените.

"И да не забравяме за "гостите", които редовно прелитат на Земята. Учените проследяват хиляди астероиди, но космосът е огромно място и не ги виждаме всички навреме. Някои летят от Слънцето, криейки се в лъчите му, докато не стане твърде късно. Все още нямаме план Б, в случай че голям скалист астероид реши да кацне във вашия район", допълват изследователите.

