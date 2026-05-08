Синя Луна 2026: Кога ще станем свидетели на рядко срещано пълнолуние

В края на май 2026 г. жителите на Земята ще могат да наблюдават интересно астрономическо явление, известно като Синя Луна.

Синя Луна 2026

Въпреки името си, спътникът на нашата планета няма да стане син – терминът се отнася до „ допълнително“ пълнолуние, което се случва поради несъответствие между лунния и слънчевия календар. Събитието ще се състои на 31 май в 8:45 UTC.

Лунният цикъл трае 29,5 дни, така че спътникът прави малко над 12 обиколки около Луната за една календарна година. Това малко остатъчно количество се натрупва и на всеки две до три години, вместо обичайните дванадесет пълни месеца, виждаме тринадесет.

Прочетете също: По пълнолуние: Очи пълни, ръцете на 4 зодии още по-пълни с пари

През май 2026 г. ще се случи „ лунно синьо пълнолуние“ – второто в рамките на един календарен месец. Този термин произхожда от 1946 г. поради погрешно тълкуване на стари фермерски алманаси от списание Sky and Telescope, но е здраво утвърден в съвременната култура.

Исторически погледнато, името произлиза от английския израз „ Once in a Blue Moon“ (Веднъж в синя луна), което означава събитие, случващо се изключително рядко. Интересното е, че догодина ще имаме „сезонно синьо пълнолуние“ (третото от четирите този сезон), което ще се случи на 20 май. Статистиката показва, че подобни явления не са уникални: между 1550 и 2650 г. са регистрирани над 850 подобни събития от двата типа, но все пак може да се определят като такива с по-ниска честота на повтаряемост.

Истинският спектакъл обаче се очаква през 2028 г. Тогава, на 31 декември, Синята Луна ще съвпадне със суперлуна (когато спътникът е в най-близката си точка до Земята) и пълно лунно затъмнение. По време на тази фаза Луната ще придобие червен оттенък, създавайки феномена на „ супер кървавосиньо пълнолуние“. Междувременно, любителите на астрономията е добре да подготвят телескопите си преди 31 май, за да заснемат допълнителното пълнолуние през май месец тази година.

Още интересни факти за Синята Луна

Обикновено Синя Луна се случва не повече от веднъж годишно. Тъй като обаче датите на Синя Луна могат да се променят леко в зависимост от часовите зони, някои региони може да имат две Сини Луни годишно.

Синята луна наистина ли е синя? Въпреки името си и факта, че мнозина изобразяват нощната светлина в сини тонове, Синята Луна няма нищо общо със синия цвят. В небето Луната ще изглежда сива или бяла, както и при другите пълнолуния през годината.

Прочетете също: Аспект на деня и фаза на Луната на 8 май 2026 г. Опитимизирайте бюджета си