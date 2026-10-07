Учени откриха за първи път планета от второ поколение, обикаляща около бяло джудже, остатък от мъртва звезда

Астрономите откриха първата планета, обикаляща около бяло джудже. Това е планета от второ поколение, обикаляща около бяло джудже, остатък от угаснала звезда. Именно от веществото на последната се е образувал този свят, който, както отбелязват астрономите, не са очаквали да открият.

Това откритие е важно за разбирането на бъдещето на Слънчевата система, защото след смъртта на Слънцето, на мястото на нашата звезда също ще се появи бяло джудже. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Astronomy, пише Space.

Откритието на учените

Когато звезди като Слънцето умират, те се разширяват по размер, превръщайки се в червени гиганти и изхвърляйки по-голямата част от материята си в Космоса. След това тези звезди се свиват и се превръщат в сравнително малък (с размерите на Земята) звезден остатък, наречен бяло джудже.

Около звездния остатък се образува диск от материал, подобен на протопланетарния диск, в който планетите се образуват около млади обикновени звезди. Астрономите никога не са виждали планета от второ поколение, образувана от материала на мъртва звезда, около бяло джудже. Сега, за първи път, те откриха такава близо до бяло джудже, наречено HS 0209+0832, което е на 790 светлинни години разстояние.

Астрономите признават, че това откритие е било пълна изненада за тях. Факт е, че планетите от второ поколение са изключително редки и преди са били наблюдавани само близо до неутронни звезди - останки от мъртви масивни обикновени звезди.

Учените откриха, че до бялото джудже има планета, като анализираха атмосферата му. Химичният състав показва, че този звезден остатък е поел материал от съседната планета (това не е необичайно, белите джуджета правят това с други звезди). Химичният състав също така показва, че това не може да е планета от първо поколение.

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По-нататъшни наблюдения разкриха самата планета, която се оказа газов гигант с размерите на Юпитер. Периодът на въртене на планетата е само 4,4 земни дни (в сравнение с 365 земни дни). Това означава, че планетата е много близо до бялото джудже и следователно звездният остатък лесно поема материал от него.

Според учените, уникалността на тази планета се крие във факта, че е образувана от материя, изхвърлена в Космоса от умираща звезда. Засега това е само първият подобен обект, но астрономите смятат, че може да има много такива планети. Те просто трябва да бъдат открити. Учените ще продължат с наблюденията си.

Наскоро стана ясно, че учените са открити директни доказателства за съществуването на голяма планета далеч отвъд Нептун.

Според изчисленията тази планета, която вероятно е подобна на Нептун, се движи по елиптична орбита на разстояние около 300 астрономически единици от Слънцето. Това е около 45 милиарда километра. Авторите на изследването, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че са открили първото пряко доказателство за съществуването на деветата планета, пише списание Sky at Night.