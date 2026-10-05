Деветата планета в Слънчевата система съществува: Учените вярват, че са намерили доказателство

Астрономите смятат, че за първи път са открили директни доказателства, че има голяма планета далеч отвъд Нептун.

Девета планета в Слънчевата система

Някои астрономи смятат, че местоположението и наклонът на орбитите на транснептуновите обекти показват, че движението им се контролира от гравитацията на неизвестна голяма планета. Според изчисленията тази планета, която вероятно е подобна на Нептун, се движи по елиптична орбита на разстояние около 300 астрономически единици от Слънцето. Това е около 45 милиарда километра. Авторите на изследването, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че са открили първото пряко доказателство за съществуването на деветата планета, пише списание Sky at Night.

Дори ако деветата планета се намира на 300 астрономически единици от Слънцето, тя е поне 10 пъти по-далеч от нашата звезда от Нептун, осмата и последна планета в Слънчевата система. Това означава, че е трудно да се види.

Ако хипотетичната планета е толкова далеч, тя би отразявала около 10 000 пъти по-малко слънчева светлина от Нептун, който е около 4 пъти по-голям от Земята.

Но в същото време, деветата планета би трябвало да излъчва само 100 пъти по-малко от собствената си топлина, т.е. инфрачервено лъчение, отколкото осмата планета в Слънчевата система. Следователно, такава планета трябва да се търси с помощта на космически инфрачервени телескопи, отбелязват учените.

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Ако хипотетичната планета е толкова далеч, тя отразява около 10 000 пъти по-малко слънчева светлина от Нептун.

Авторите на изследването анализираха архивни данни от инфрачервените телескопи IRAS и AKARI, които вече не работят. Данните за наблюдения на периферията на Слънчевата система са получени с разлика от 23 години.

На разстояние от 300 астрономически единици от Слънцето, орбиталната скорост на хипотетичната Девета планета би била толкова малка, че в данните от обсерваторията обектът би изглеждал неподвижен, но за 23 години би трябвало да се е изместил леко.

По време на изследването учените избрали един от няколкото инфрачервени източника, които биха могли да бъдат Деветата планета. Характеристиките на източника на радиация са съвместими с това, което би се очаквало за планета с размерите на Нептун, която е толкова далеч от Слънцето.

Така че астрономите може би разполагат с първите преки доказателства за съществуването на деветата планета. Но данните са твърде оскъдни, за да се твърди, че това е хипотетична планета на края на Слънчевата система. Учените искат да използват най-мощните наземни телескопи, за да разберат какъв точно е откритият източник на инфрачервена светлина. Засега в Слънчевата система са само 8 планети. Търсенето на деветата планета продължава.