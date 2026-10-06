Учени: Струите от черни дупки могат да оформят бъдещето на цели галактики

Астрономите са открили, че мощни струи от свръхмасивни черни дупки могат да окажат въздействие върху газ далеч отвъд видимите граници на галактиките. Това би могло да попречи на този газ да се охлади и да падне към галактиката, което е необходимо за образуването на нови звезди. Изданието ScienceDaily пише за това.

Ново откритие за космическите струи

Изследователи, водени от астрономите Санджайта Бортакур от Университета на щата Аризона и Намрата Рой от Института за фундаментални изследвания „Раман“, са изследвали активни черни дупки, които произвеждат мощни струи от изключително гореща плазма.

Големите галактики, особено Млечният път, са заобиколени от огромен резервоар от газ, известен като циркумгалактическа среда (CGM). Тя се простира приблизително 10 до 20 пъти отвъд видимата част на галактиката. Част от този газ може да се охлади с течение на времето, да мигрира към центъра, да се натрупа в плътни облаци и да образува нови звезди.

Учените се опитват да разберат защо галактиките не образуват значително повече звезди, когато около тях има толкова много потенциален материал. Ново проучване предполага, че струи от свръхмасивни черни дупки може да са едно от обясненията.

За да идентифицират влиянието им, учените комбинираха данни от наблюдения от стотици галактики с активни джетове. Те използваха данни от изследването на Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) и радиоастрономически наблюдения от LOFAR Two-meter Sky Survey (LoTSS).

Изследователите са потърсили слаба H-алфа емисия – характерния сигнал на йонизиран водород. При осредняване на данните във всички посоки, сигналът оставал слаб. Въпреки това, по посока на радиовълните, емисията ставала значително по-интензивна.

Това показва, че намиращият се около галактиката газ свети неравномерно. Той е най-интензивно йонизиран по траекторията на струята. Изследователите са открили и две области с особено ярка емисия: едната по-близо до галактиката, където струята за първи път взаимодейства с окологалактическата среда (CGM), а другата значително по-далеч, на външния ръб на тази среда.

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Според авторите на изследването, космическите струи могат да нагряват, смесват и променят този газ в окологалактическата среда (CGM), което затруднява охлаждането и връщането му в галактиката. В резултат на това галактиката може да получава по-малко от хладния газ, необходим за образуването на нови звезди.

За да потвърдят това, изследователите са изследвали и по-хладния газов компонент, използвайки магнезий. За разлика от H-алфа, той е разпределен по-широко и не показва корелация с посоката на струята. Това може да показва, че хладният газ равномерно обгражда галактиката, докато струята я нагрява и йонизира само по собствената си траектория.

По този начин, изследването показва, че влиянието на свръхмасивна черна дупка може да се разпростира на стотици хиляди светлинни години от галактическия център. Космическите струи са способни да променят околния газ и да повлияят на последващата еволюция на галактиката, както и на скоростта на образуване на звезди в нея.