Черните дупки "унищожават" галактиките с мощно "оръжие": Какво очаква Млечния път

Учени са открили как струите от свръхмасивни черни дупки в центровете на галактиките ги "умъртвяват". Изследването отговаря на дългогодишен въпрос за това защо някои галактики вече не образуват звезди. Резултатите от изследването на астрономите са публикувани в Astrophysical Journal Letters, съобщава Space.

Каква съдба очаква Млечния път?

В центъра на всички големи галактики, включително нашия Млечен път, се намират свръхмасивни черни дупки. Някои от тях активно консумират околната материя, докато други са по-тихи и по-малко активни. Всички големи галактики са заобиколени и от среда - огромен облак от газ и прах, който служи като суровина за образуването на нови звезди. Горещият газ се движи в галактиката, охлажда се, компресира се под въздействието на гравитацията, става много плътен и в резултат на това се появяват нови звезди.

Но с течение на времето нещо пречи на този газ да се охлади и свие или дори може да блокира потока на газ в галактиката. Тази сила "убива" галактиката, правейки я "мъртва", защото тя вече не може да образува звезди. Новото проучване отговаря на дългогодишен въпрос за това как свръхмасивните черни дупки влияят на своите галактики, звезди и живота, какъвто го познаваме.

Учените са установили, че плазмените струи на активни свръхмасивни черни дупки се простират далеч отвъд центровете на галактиките и дори далеч отвъд самите галактики. А това "убива" галактиките, защото предотвратява образуването на нови звезди и следователно растежът на галактиката спира.

Учените стигнаха до това заключение, след като проучиха стотици големи галактики с активни свръхмасивни черни дупки в центровете им. Струите от черни дупки влияят неравномерно на газа около галактиките, като засягат определени области. Най-силният ефект е наблюдаван близо до външните краища на галактиките, където плазмените струи за първи път се сблъскват със средата на галактиката, както и на външния ръб на тази среда. Според учените, струите от черни дупки разрушават газа, необходим за образуването на нови звезди, дори на огромно разстояние от центровете на галактиките.

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Учените припомнят още, че свръхмасивните черни дупки имат маса, която е милиони или милиарди пъти по-голяма от масата на Слънцето, но размерът им е сравним с размера на Слънчевата система. И все пак, в сравнение с размера на големи галактики, които съдържат до 100 милиарда звезди, тези космически чудовища изглеждат малки. Затова астрономите с изненада отбелязват, че относително малките обекти имат толкова пагубен ефект върху истинските космически гиганти.

Учените отбелязват, че в центъра на нашата галактика има спяща свръхмасивна черна дупка, така че Млечният път продължава да расте, макар и с бавни темпове. Смята се, че след няколко милиарда години ще има огромен взрив от звездообразуване, когато Млечният път се сблъска с галактиката Андромеда. В резултат на това ще започне сливането на галактики.