"Зверска атака срещу мен": Сандов за сдружението на рейнджърите и какво са правили на Петрохан

„Нямам предявено обвинение и би било нелепо, ако имам такова. Единственото, което мога да кажа е, че още през 2022 г. през лятото съм давал обяснения на ДАНС във връзка с рамковото споразумение за партньорство с „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ)“. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ за шесторното убийство „Петрохан-Околчица“.

Само че вчера по време на изслувашнето си в Народното събрание изпълнящият длъжността председател на ДАНС заяви: За случая "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност Въпреки това в интервюто си в студиото на БНТ Сандов отрече да е човекът с образувано дело на висша държавна длъжност, въпреки информацията на разследващите, изразена в парламента.

Сандов обясни, че се правят опити да се политизира темата. „Аз не знам защо е тази зверска атака срещу мен, като Слави Трифонов, който ме атакува с абсолютно неверни твърдения. Опитва се да се измести целият случай към политизиране. Има и контекст – предстоят предсрочни парламентарни избори и служебно правителство“, коментира бившият екоминистър.

Той посочи, че всички проверки в МОСВ твърдят, че министерството не е нарушило закона по никакъв начин.

Влизали ли са въоръжени при Сандов и какво са правили на хижата?

Снимка: БГНЕС

Още: Сексуални практики и религия: Разтърсващ разказ за случая "Петрохан" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова

„Никой не ми е препоръчвал НАКЗТ. На третата среща подписахме споразумение за опазване на околната среда и има печат. Представители на това НПО не са влизали въоръжени до мен. До министъра винаги има представител на НСО и не би допуснал да влезе някои на среща с мен и то въоръжен. Тези приказки са отново от типа на „една жена каза“, подчерта Сандов.

Само че отново ДАНС не дадоха цялата информация в Народното събрание и отказаха да кажат дали рейнджърите от "Петрохан са били нейни агенти. Ето какво споделиха разследващите: ДАНС отказа да каже публично дали рейнджърите от "Петрохан" са били нейни агенти

Той уточни, че веднъж е посещавал бившата хижа „Петрохан“, за да се увери, че базата е в състояние, че може да се живее там. Сандов е видял техника, свързана с гмуркания и техника, която е за високопроходим джип.

„Аз съм бил там на място 10 минути (на хижата - б.р.) и не съм имал време, за да се разхождам по стаите. Веднъж съм виждал само една от жертвите, но мислех, че е син на Ивайло Калушев. Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали биоразнообразието и новите защитени територии там. Посещавал съм хижата още два пъти семейно, за да се измъкнем от жегата през 2023 и 2024 година. Не е имало възпрепятстване да стигна до мястото“, сподели Борислав Сандов.

Той добави, че е имал общо действие с НАКЗТ, когато ДПС се опитали да прокарат поправка в Закона за горите, когато се включили и те.

„Омерзяването, което се случва към хората, които са близки на жертвите е непристойно, когато идват от органи на държавната власт с изтекъл срок“, каза Борислав Сандов. И увери, че няма никаква регистрирана нередност на НАКЗТ.

Борислав Сандов сподели още, че не е поддържал близки отношение и не е бил приятел с Ивайло Калушев. Той заяви, че се чувства омерзен в личен план, за да се прехвърли институционалната и политическата отговорност към него.

Още: За случая "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност