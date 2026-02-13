МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

Министерството на вътрешните работи потвърди, че е провело поне едно съвместно учение с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), станала известна от случая с откритите общо шест тела в хижа "Петрохан" и в подножието на връх "Околчица". Учението се е провело на територията на ОДМВР-Монтана на 3 май 2023 г., съобщи МВР. От датата става ясно, че по това време на власт е служебното правителство "Гълъб Донев 2", когато вътрешен министър беше Иван Демерджиев, а главен секретар на МВР - Петър Тодоров.

Целта на обучението

Целта е била повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ - според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.

Темата на занятието - съгласно официален план - е: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили оборудване

Обучението е проведено в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в град Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Оборудването е предоставено от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков, става ясно от информацията на МВР. Тримата са сред шестте жертви в хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана, посочват от вътрешното ведомство. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР.

ПП-ДБ заговори за учение на НАКЗТ и МВР

По-рано днес, 13 февруари, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви в кулоарите на парламента, че Министерството на вътрешните работи е работило съвместно с неправителствената организация. Той обаче говореше за официални тактически учения от миналата година, проведени съвместно от полицейски подразделения в Монтана и НАКЗТ.

“Много хора се чудят защо вътрешният министър (Даниел) Митов и главният секретар (Мирослав) Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025 година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025 година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия”, каза Мирчев. Според него и ДАНС е работила "тясно с групата в Петрохан", като е "внедрила свои вербувани хора там".

“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана за това дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото”, добави още Мирчев.

Припомняме, че министър Даниел Митов така и не се яви в парламента за изслушването по случая "Петрохан".

