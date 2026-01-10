Разделение в БСП трабва ли да има конгрес и смяна на ръководството

Със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал. Това мнение изрази заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов преди днешното заседание на Националния съвет на БСП.

"Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала", каза още Паргов, цитиран от БТА.

Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. "Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител", каза той.

На кръстопът

"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко", допълни още Паргов.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви от своя страна, че най-важното е да се смени ръководството на БСП, защото "левицата има нужда от нов път, с нови лица, които вярвам, че с новата платформа могат да върнат обратно БСП в първите редици на парламента".

"В момента партията е обединена и заедно вървим към един обединителен конгрес", каза още той.

"Разумно е да се свика конгрес на БСП, защото е колективната мисъл на партията", смята и Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка преди днешното заседание на пленума. Според него свикване на конгрес е правилното решение.

На въпрос дали самият той би се кандидатирал за председател на партията, Гуцанов отговори, че не трябва да се слага "каруцата пред коня". "Нека първо да видим какво ще реши пленумът. Привърженик съм на колективните мерки и решения", каза още той.

Припомняме, че заседанието на пленума бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от парламента.