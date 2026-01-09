Войната в Украйна:

Игра на криеница с дрогата: Агенция "Митници" обяви колко се търгува марихуаната и има ли нови наркомрежи

Всеки ден се натъкваме на нови и интересни укрития на наркотични вещества. Ролята на трафикантите е много по-лесна, защото те измислят как да го скрият, а ние мислим как да го намерим. Всяко едно разкритие на наркотично вещество е новост. Това заяви началникът на отдел "Борба с наркотрафика" към Агенция "Митници" Стефан Бакалов пред bTV за заловените 739 кг марихуана за 6 млн. евро през "Кап. Андреево". Още: Заловиха над 700 кг марихуана за над 6 млн. евро

Той обясни, че наркотичното вещество, което е било задържане на "Капитан Андреево", е на стойност малко над 6 млн. евро и е било открито от митническите служители. Открити са и 5 сандъка, които са съдържали повече от 600 пакета марихуана.

По думите му това, което е важно за митничарите е да се опитват да налучкат къде и по какъв начин ще бъдат изненадани. Наркотрафикантите проучват слабостите на различните държави и се опитват да се промушат през нашия контрол, посочи Бакалов.

Той отбеляза, че най-масовият трафик на дрога е в посока Турция. Марихуаната, метафтемините и кокаинът са сред най-търсените в Турция. „Пазарът е огромен. Турция е доста голяма държава и е разпространена на два континента. Колкото повече туристи има в една държава, толкова повече нараства търсенето на наркотици. Уличните цени на грам марихуана варират до 50 евро“, изтъкна Стефан Бакалов.

Промяна в манталитента на наркотрафикантите

Снимка: iStock

Той отбеляза, че има огромна промяна в манталитета на хората, които търгуват с наркотични вещества. „Това са голяма част от интелигентни хора, с широк поглед на много неща и това естествено затруднява работата на правоохранителните органи, които се сблъскват с добре организирани мрежи на трафик на наркотици. Това се отразява и на масовата употреба и трафикиране на всеки повече количествени вещества“, посочи Стефан Бакалов.

Той изтъкна, че се появяват и нови наркомрежи било то въздушни, морски и сухопътни вериги. Динамиката на трафика на наркотици е свързана с нарастване на мрежите, печалбите и със сериозното увеличение на потреблението на наркотични вещества, добави Стефан Бакалов.

Той посочи още, че Агенция „Митници“ са насочили усилията си срещи марихуаната, канабиса и синтетичните и полусинтатичните наркотици. „Опитваме се да информираме децата, че тези наркотици са смъртоносни, но тука е игра на руска рулетка“, предупреди Стефан Бакалов.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Канабис Марихуана Наркотици Капитан Андреево дрога Агенция Митници Стефан Бакалов
