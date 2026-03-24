Андрей Янкулов обжалва отказа на Прокурорската колегия да смени Сарафов

Днес трябва да финализираме и подадем жалбата пред Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Това каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на ВСС. На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до 25 март (сряда).

Още: Обмислям дали да обжалвам: Първа реакция на Андрей Янкулов след като Прокурорската колегия не смени Сарафов

Министър Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие

– избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. По думите му това нещо противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

По отношение на постъпилите документи от Сдружение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ) и създадената работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ, Янкулов каза, че се чака доклад и на база на него ще се прецени дали нещо може да се направи.

Той добави, че на база на документите действия по дисциплинарна отговорност трудно могат да се предприемат поради изтекла давност.

Още: “Да, България“: Сменете Сарафов, с него честни избори са невъзможни

БТА припомня, че според правосъдното ведомство сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за "престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието" и др. от високопоставени длъжностни лица, както и "данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати".

С писма Янкулов изпрати сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Още: "Заради нашумелите дела бият прокурори и съдии": Асоциацията на прокурорите обяви, че се връщат мутренските времена