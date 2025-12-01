Войната в Украйна:

Осъждан заплаши кондукторка с нож

01 декември 2025, 13:27 часа 261 прочитания 0 коментара
Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, заплашил с нож кондукторка във влак. Това съобщиха от прокуратурата на страницата си в интернет.

Според събраните до момента доказателства, на 20 ноември 2025 г. сутринта във влак в района на ж.к. “Захарна фабрика“ в София, обвиняемият И.Л. е отправил заплахи с убийство на кондуктор във влака при изпълнение на служебните ѝ задължения.

Обвиняемият извадил и насочил нож към нея, като й казал: “Остави ме намира, всичките ще ви заколя и ще ви приключа”.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до пет години и глоба в размер от 500 до 2000 лева.

С постановление на прокурор И.Л. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
