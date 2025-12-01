Пиян-залян шофьор си счупи БМВ-то

Войната в Украйна:

01 декември 2025, 12:35 часа 543 прочитания 0 коментара
Мъж на 28 години е хванат да шофира след употреба на алкохол много над допустимото - 2,93 промила, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен, цитирани от БТА.

Той е катастрофирал с автомобил “БМВ“ на 28 ноември на бул. „Цар Борис І“ в град Твърдица. Водачът е изгубил управление и се е ударил извън пътното платно. Няма пострадали, причинени са само материални щети.

Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. 

На 10 ноември 27-годишен водач на лек автомобил “БМВ“ бе задържан да шофира с 2,77 промила алкохол в кръвта в Новозагорско.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
