Пиян-залян шофьор си счупи БМВ-то

Мъж на 28 години е хванат да шофира след употреба на алкохол много над допустимото - 2,93 промила, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен, цитирани от БТА.

Той е катастрофирал с автомобил “БМВ“ на 28 ноември на бул. „Цар Борис І“ в град Твърдица. Водачът е изгубил управление и се е ударил извън пътното платно. Няма пострадали, причинени са само материални щети.

Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10 ноември 27-годишен водач на лек автомобил “БМВ“ бе задържан да шофира с 2,77 промила алкохол в кръвта в Новозагорско.

