Ванеса Хъджинс посрещна второто си дете: "Невероятно преживяване" (СНИМКА)

За актрисата Ванеса Хъджънс започва нов етап. Бившата звезда на Дисни вече се радва на живота в семейство от четирима души след раждането на второто ѝ дете от съпруга ѝ Коул Такър, на 29 години, което тя потвърди в публикация в социалните мрежи през уикенда. "Еми… успях. Имам още едно бебе" написа тя в Instagram към снимка от болницата. На кадъра тя лежи и държи ръката на звездата от MLB. "Какво невероятно преживяване е раждането. Голямо признание за всички майки. Наистина е удивително какво могат да направят телата ни.", споделя емоциите си тя.

Припомняме, че през лятото тя разкри, че очаква второто си дете, като в Instagram написа "Рунд две" към снимка със съпруга си, позирайки в бял тоалет. Двамата се ожениха в Мексико през декември 2023 г., а миналата година станаха родители на първото си дете.

Снимка: Getty Images

От малки в света на филмите

Ванеса вече има план как да запознае децата си с филмовото си творчество. "Ще покажа на децата си всичките си филми", каза тя пред "E! News" през май 2024 г. "Затова избирах определени проекти в кариерата си. Исках да съм сигурна, че когато имам деца, ще има нещо за тях, което да гледат на всяка възраст."

Това включва и двата проекта, сезон 11 на "The Masked Singer" и "Bad Boys: Ride or Die", които тя е снимала докато е била бременна с първото си дете. "Много е сладко", сподели тя. "Чувствам се така, сякаш имам малко бебе-екшън."

Vanessa Hudgens revealed she welcomed her second baby with husband Cole Tucker on Instagram Nov. 29. The two, who tied the knot in 2023, also welcomed a child back in 2024, though its name and sex has not yet been revealed. https://t.co/YUbpelzYFD pic.twitter.com/cEFpdQtljX — E! News (@enews) November 29, 2025

Малкият ѝ "звезден актьор" е променил и възгледа ѝ за живота. "Колкото по-голяма ставам, толкова по-практична ставам", каза Ванеса. "Животът е хаотичен и напрегнат. Не ми трябва да го правя още по-стресиращ, отколкото е необходимо."

Актрисата от "Sucker Punch" винаги е поставяла приоритета на намаляването на стреса, като всъщност е срещнала настоящия си съпруг по време на групова медитация в Zoom (по време на пандемията от COVID-19), припомнят от "E! News".

Сега Ванеса и Коул се радват на живота като семейство от четирима и продължават да споделят щастливите си моменти с близките и феновете си.