Сигнал за бомба в Прохода на републиката

Сигнал за поставено взривно устройство на Прохода на Републиката проверява полицията.
Отцепено е мястото край пътя, малко под билото на прохода в Старозагорска област.
Установена е изоставена чанта, която се проверява от специализираното звено за Борба с тероризма.
Сигналът е бил подаден около полунощ.
Неговият подател е задържан в Плевенско, съобщиха от полицията.
Проходът не е затворен за движение, предава БНР.
