Сигнал за бомба в Прохода на републиката

Сигнал за поставено взривно устройство на Прохода на Републиката проверява полицията.

Отцепено е мястото край пътя, малко под билото на прохода в Старозагорска област.

Установена е изоставена чанта, която се проверява от специализираното звено за Борба с тероризма.

Сигналът е бил подаден около полунощ.

Неговият подател е задържан в Плевенско, съобщиха от полицията.

Проходът не е затворен за движение, предава БНР.

