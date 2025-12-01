Войната в Украйна:

Сигнал за бомба в Прохода на републиката

01 декември 2025, 12:52 часа 490 прочитания 0 коментара
Сигнал за поставено взривно устройство на Прохода на Републиката проверява полицията.

Отцепено е мястото край пътя, малко под билото на прохода в Старозагорска област.

Установена е изоставена чанта, която се проверява от специализираното звено за Борба с тероризма.

Сигналът е бил подаден около полунощ.

Неговият подател е задържан в Плевенско, съобщиха от полицията.

Проходът не е затворен за движение, предава БНР.

Спасиана Кирилова
