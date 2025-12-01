Ударил полицай с юмрук: Чужденец е с повдигнато обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, нанесъл телесна повреда на полицейски служител. Това съобщава прокуратурата на страницата си в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.11.2025 г. около 05,20 часа на бул. „Черни връх“ в гр. София, обвиняемият С.А. е нанесъл удар с юмрук по лицето на полицейски служител при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред. Вследствие на това, обвиняемият му е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131 ал. 2, т. 3, вр. чл.130, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор С.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

