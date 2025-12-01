Войната в Украйна:

Ударил полицай с юмрук: Чужденец е с повдигнато обвинение

01 декември 2025, 13:36 часа 216 прочитания 0 коментара
Ударил полицай с юмрук: Чужденец е с повдигнато обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, нанесъл телесна повреда на полицейски служител. Това съобщава прокуратурата на страницата си в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.11.2025 г. около 05,20 часа на бул. „Черни връх“ в гр. София, обвиняемият С.А. е нанесъл удар с юмрук по лицето на полицейски служител при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред. Вследствие на това, обвиняемият му е причинил лека телесна повреда.

Още: Застреляха нападател с нож, ранил тежко полицай

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131 ал. 2, т. 3, вр. чл.130, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор С.А. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: В един и същи ден: Нападение над полицай и опит за убийство в Перник

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обвинение задържане под стража ранен полицай юмручен бой
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес