Автомобил влетя в заведение, има пострадали (СНИМКИ)

01 декември 2025, 11:51 часа 333 прочитания 0 коментара
Двама души са в болница след зрелищна катастрофа тази нощ във Враца, предаде БГНЕС.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в плевенска болница.

Снимка БГНЕС

Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен. 

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила,  минали са и през метално заграждение, и са спрели на жп релсите.

Снимка БГНЕС

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен Бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.

Спасиана Кирилова
