Бягството от затвора в Ловеч: Над 40 полицаи гонили престъпниците

Около 40 са участвали участваха в операцията по издирването на двамата затворници, избягали в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор. Двамата бяха заловени в рамките на осем часа, съобщи на брифинг главен инспектор Златин Михайлов, началник на Районното управление на полицията в Ловеч.

Сигналът за бягството е подаден около 18:00 часа в неделя. Единият беглец е задържан около час по-късно, а вторият – малко преди 2:00 часа през нощта. И двамата са на по 21 години и изтърпяват присъди за кражби. Те били настанени в общежитието при лек режим.

След получаване на сигнала е задействан планът за заградителни мероприятия, обясни Михайлов. "Изградихме контролно-пропускателни пунктове на всички изходи на града. Патрули и цивилни полицаи обхождаха Ловеч, докато издирваха избягалите", посочи той. Още: Мистерия в затвора: Как един извит прът доведе до последици

Около час след подаването на сигнала първият затворник бил открит на крайна улица, скрит в храстите. Той бил задържан от надзирател. Вторият бил намерен няколко часа по-късно – укрит в необитаема къща на булевард "България". Информация за местонахождението му подали граждани.

Върнати са в затвора

"Предполагам, че двамата вече са върнати в основния затвор. Образувани са две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов. Той допълни, че в затвора ще се проведе вътрешна проверка, за да се установи как е станало бягството. Още: Даже и охраната му се смее: Затворник успя да избяга, за да се оплете в бодлива тел (ВИДЕО)

На въпрос за охраната на общежитието Михайлов поясни, че то е с облекчен режим и лишените от свобода работят през деня извън територията му, без охрана. По думите му бягството е било забелязано от надзирател, който се е опитал да ги последва, но е пропаднал в шахта и не е успял да ги настигне.

Главен инспектор Михайлов припомни, че последният подобен случай в Ловеч е бил преди три-четири години, когато затворник е бил задържан на пътя между Ловеч и Плевен, докато се е опитвал да избяга пеша.