Полицията е на крак след като двама затворници избягаха от затвора в Ловеч

Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 часа тази вечер, потвърдиха за bTV от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч. Става дума за двама 21-годишни младежи, които са били на лек режим. Около час след бягството единият от тях е задържан. Той е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”. Според полицията е въпрос на време и вторият мъж да бъде заловен.

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили. Провеждат се издирвателни мероприятия за установяване местонахождението и на втория мъж, добавиха от полицията. Все още не са известни подробностите около бягството.

През май 2016 година полицията в Ловеч отново започна издирване, след като двама лишени от свобода избягаха от работен обект. Мъжете, които са излежавали присъди са извършвали трудова дейност във външен обект, когато са успели да избягат.

