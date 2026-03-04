Войната в Украйна:

След побой: Арестуваха бащата за смъртта на двумесечно бебе

Окръжна прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 28-годишен мъж, причинил смъртта на двумесечното си бебе. На 26 февруари тази година, около 12 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца в къща в пловдивското село Желязно, съобщи БНТ. Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които са констатирали смъртта на детето.

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Събрани са доказателства, че бебето е било ударено по главата с твърд предмет. По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.

Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

