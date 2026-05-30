Арсенал или ПСЖ ще "спаси" футбола за 1/2 от света

Арсенал или Пари Сен Жермен ще "спаси" футбола за 1/2 от света? Това е темата, който футболното общество коментира в деня на финала на Шампионска лига. Тази вечер двата тима ще се изправят един срещу друг на "Пушкаш Арена" в Будапеща, но само един от тях ще си тръгне с трофея. Дали "артилеристите" ще завоюват първата си корона в най-елитната европейска надпревара или парижани ще спечелят турнира за втора поредна година? Това обаче не е големият въпрос, тъй като залогът е по-голям - на масата е заложен футболът.

ПСЖ достигна до мача за трофея за втори пореден сезон, след като елиминира Байерн Мюнхен в една от най-зрелищните 1/2-финални битки в историята на Шампионска лига. Първият мач бе истинско шоу за футболните фенове, които станаха свидетели на 9 попадения за крайната победа на парижани с 5:4. Реваншът на "Алианц Арена" пък завърши 1:1, което прати френския тим на финала. И двете срещи обаче бяха белязани от спорни съдийски решения, които очерниха успеха на ПСЖ.

Деветте гола на "Парк де Пренс" засенчиха една ситуация в наказателното поле, която в крайна сметка се оказа ключова за крайния резултат. В края на първото полувреме Усман Дембеле направи опит да центрира, но топката се спря в Алфонсо Дейвис. Футболистите на ПСЖ започнаха да претендират за дузпа, но съдията на мача Сандро Шерер първоначално отхвърли претенциите им. След това обаче ВАР препоръча на арбитъра да прегледа ситуацията на терена за евентуално отсъждане на наказателен удар. На кадрите се видя, че топката първо се удря в тялото на Дейвис, след което се отклонява в ръката му. Въпреки това както съдията, така и ВАР прецениха, че това отговаря на критериите за нарушение за игра с ръка и беше отсъдена дузпа в полза на домакините, която Усман Дембеле реализира.

"Несправедливостта" на ПСЖ срещу скуката на Арсенал

В реванша в Мюнхен, който бе ръководен от португалския рефер Жоао Пинейро, обаче дойде истинската несправедливост. Първата ситуация настъпи в 23-а минута, когато съдията изненадващо спря обещаваща атака на баварците заради засада. Мнозина обаче останаха с впечатление, че Хари Кейн е покрит от последния играч в защитата на парижани - Нуно Мендеш. След това дойде първата голяма полемика, когато топката се удари в изтеглената ръка на Мендеш, който вече беше получил жълт картон. Играчите на Байерн поискаха втори жълт картон и изгонване на звездата на ПСЖ. Въпреки това, съдията отсъди свободен удар за ПСЖ за предполагаема игра с ръка на Конрад Лаймер секунди преди това. Това беше грешно решение, тъй като Лаймер докосна топката с корема и бедрото си.

Кулминацията настъпи, когато Витиня изрита топката, за да я изчисти от наказателно поле, но тя се удари в ръката Жоао Невеш, която определено бе в "неестествена позиция". Халфът вдигна ръката си на нивото на главата си, сякаш в опит да се опази, и спря кълбото. Дузпа в полза на Байерн обаче нямаше заради незнайно правило на УЕФА, което засяга подобни ситуации на изритана топка в ръката на съотборник. Няколко очевидни нарушения срещу играчи в червено също не бяха отсъдени, а едно от тях срещу Луис Диас пред наказателното поле дори бе приписано в полза на ПСЖ, което бе още по-скандално. Тези ситуации до известна степен струваха финала на Байерн и накараха голяма част от футболния свят да смята, че баварците са били ограбени. По тази причина тези фенове ще подкрепят Арсенал във финала, за да може ПСЖ да получи "възмездие" след спорните решения в 1/2-финала.

От другата страна на везната са тези, които ще подкрепят ПСЖ, който трябва да "спаси" футбола от скучния Арсенал. Въпреки че бяха най-резултатния тим в груповата фаза, лондончани постепенно загубиха блясъка си в атака и измъчваха зрителите с мачове, в които буквално не се случваше нищо. Тази игра е напълно противоположна на това, което парижани показват и според мнозина би трябвало да изглежда съвременния футбол. Освен това след 22 години чакане Арсенал отново си спечели омразата на почти цяла Англия, след като триумфира във Висшата лига. Така лондончани ще биват подкрепяни от собствените си фенове и може би тези на Байерн, както и искащите възмездие за ПСЖ. Докато френският тим ще получи подкрепата на голяма част от английските привърженици и неутралните зрители, които биха се насладили повече на това, което парижани показват в атака.

