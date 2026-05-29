Войната в Украйна:

Хванаха мъж с над 8 000 фалшиви евро

29 май 2026, 14:32 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Хванаха мъж с над 8 000 фалшиви евро

Задържан е 47-годишен мъж с над 8 000 фалшиви евро, съобщават на страницата на МВР в интернет

Съвместните действията са реализирани на 27 май от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при областната дирекция на МВР в Стара Загора и колегите им от Териториалната дирекция „Национална сигурност“.

След получена оперативна информация е била извършена проверка на товарен автомобил “Пежо“, ползван от 47-годишен мъж. В рамките на процесуално-следствената работа са намерени и иззети 242 банкноти с номинал от 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро.

Още: Държал над 200 000 фалшиви евро: 51-годишен мъж отива на съд

Неистинските парични знаци са на обща стойност от 8840 евро. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Започнато е досъдебно производство по чл.244, ал.2 във връзка с ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Вчера на 47-годишния е повдигнато обвинение и той е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава.

Още: Чужденец се опита да пробута фалшиви евро, хванаха го

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фалшификатор фалшиви пари задържан фалшиви евро
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес