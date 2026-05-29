Хванаха мъж с над 8 000 фалшиви евро

Задържан е 47-годишен мъж с над 8 000 фалшиви евро, съобщават на страницата на МВР в интернет.

Съвместните действията са реализирани на 27 май от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при областната дирекция на МВР в Стара Загора и колегите им от Териториалната дирекция „Национална сигурност“.

След получена оперативна информация е била извършена проверка на товарен автомобил “Пежо“, ползван от 47-годишен мъж. В рамките на процесуално-следствената работа са намерени и иззети 242 банкноти с номинал от 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро.

Неистинските парични знаци са на обща стойност от 8840 евро. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Започнато е досъдебно производство по чл.244, ал.2 във връзка с ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Вчера на 47-годишния е повдигнато обвинение и той е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава.

