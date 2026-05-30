Фамилия Анчелоти се завръща край тъчлинията в Европа - ще си съперничи с бивша звезда във Висшата лига

Европа скоро отново ще има Анчелоти на една от треньорските скамейки. Но това няма да бъде Карло Анчелоти, който се готви да участва в Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, начело на отбора на Бразилия. Става въпрос за сина му - Давиде Анчелоти, който е на път да стане новият треньор на френския Лил. Младият италиански специалист беше избран от клуба от Северна Франция да наследи Бруно Женезио.

Лил залага на Давиде Анчелоти от следващия сезон

Според информация на Foot Mercato, клубът е постигнал споразумение с Давиде, който през последните месеци беше един от асистентите на баща му в националния отбор на Бразилия. След като проучи и други варианти, президентът на Лил се убеди в качествата на 36-годишния специалист, въпреки липсата му на личен опит. По образование кондиционен треньор, Давиде Анчелоти досега е заемал поста на главен треньор само в Ботафого за няколко месеца. Преди това роденият в Парма треньор е следвал Карло Анчелоти, като е бил част от екипа му в ПСЖ, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Наполи и Евертън. Ако се потвърди, назначаването му ще бъде огромен залог за Лил, който през следващия сезон ще играе в Шампионска лига, след като завърши в Топ 3 в Лига 1, зад ПСЖ и Ланс.

ОЩЕ: Треньорска въртележка в Серия А! Един от големите треньори смени грандовете

След два сезона начело на Лил, Бруно Женезио официално напусна поста си. Новината бе потвърдена от клуба в понеделник. От няколко седмици насам 59-годишният треньор изразяваше желанието си да напусне. Остава да се види къде ще продължи кариерата му. Олимпик Марсилия изглежда като най-вероятната дестинация, въпреки че ФК Париж и Монако също проявиха интерес.

Филипе Луис също се завръща в Европа

Тъй като Женезио изглежда по-близо до Марсилия, от Монако имат още един вариант за нов треньор, още преди Себастиен Поконьоли официално да напусне клуба. Според експерта по трансфери Фабрицио Романо, бразилецът Филипе Луис ще поеме кормилото на "Стад Луи II", като ще подпише двугодишен договор до 2028 г. За 40-годишния Луис това ще бъде едва втората треньорска длъжност, след като преди това ръководи бразилския гранд Фламенго от 2024 до март 2026 г. Престоят му в Рио се оказа изключително успешен, като той изведе клуба до титлата в бразилското първенство и Купата на Либертадорес през 2025 г. Бившият бразилски национал, който има 44 мача за страната си, ще се завърне в европейския футбол - континентът, където прекара по-голямата част от кариерата си като ляв бек. Най-добре е запомнен с двата си престоя в Атлетико Мадрид (2010/2014 и 2015/2019), с един сезон в Челси между тях (2014/2015).

ОЩЕ: Глас от Италия: Отбори от Серия А и Лига 1 следят Хулио Веласкес