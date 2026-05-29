Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Губи сина си и преминава през кома: Жена е пребита с бухалки в София

29 май 2026, 21:22 часа 1652 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Губи сина си и преминава през кома: Жена е пребита с бухалки в София

За насилие на Женския пазар, станало пред очите на много хора, разказва пред Actualno.com потърпевшата Нуртен Сидерова Ахмедова. Жената загубила сина си в пътен инцидент през 2022 г., в който самата оцелява, но е в кома за известно време. Проблемите ѝ обаче не свършват дотук. По думите ѝ, денят на нападението е 22 май 2026 г., между 10.30 и 11.00 часа. Мястото е Женския пазар в София пред магазина ѝ. 

"Мета си пред моя магазин сутринта. С гръб съм. Нападнаха ме една жена и двама мъже. Хванахаме за ръцете, а жената ме удря по краката с бухалка. Ако не бяха хората - щяха да ме пребият", разказва Нуртен Ахмедова. 

Какво показва съдебномедицинската експертиза?

Съдебномедицинска експертиза на Нуртен Ахмедова е издадена от Съдебномедицински кабинет "СЪД МЕД Експерт" ЕООД и подписана от доктор д.м. Александър Апостолов - Actualno.com се запозна с нея. Заключението е, че Ахмедова има подкожен хематом и кръвонасядане в областта на дясната подбедрица, двойно ивичести кръвнасядания в областта на гърба вляво, кръвонасядания и охлузвания в областта на дясната и лявата млечна жлеза, както и в областта на тила, главата вдясно и по лявото рамо.

Според експертизата установените травматични увреждения с характер на двойно ивичести кръвонасядания се дължат на удари с или върху продълговати цилиндрични предмети.

"Установените увреждания в областта на двете млечни жлелзи се дължат на тангенционални действия на твърди тъпи и тъпоръбени предмети, каквито биха могли да бъдат и човешките пръсти и нокти. Останалите травматични увреждания се дължат на удари с или върху твърди тъпи предмети. Всички тези увреждания биха могли да бъдат получени по начин и време, както съобщава освидетелстваната“, пише в експертизата, където се отчита още, че всички тези наранявания са причинили болка и страдание на потърпевшата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен това Ахмедова разказа пред медията ни, че има свидетели, както и записи от камери и снимки в района. ОЩЕ: Спукал му черепа: Повдигнаха обвинение на побойник-рецидивист

Нападателите са на свобода

Макар и да е посочила поименно нападателите - по нейна информация те не са задържани. 

Нещо повече - за празника на мюсюлманите Курбан Байрам жената разказа, че се е прибрала в родния си Омуртаг, където е погребан и синът ѝ. Тогава въпросните нападатели я обградили, но до бой не се стигнало. ОЩЕ: Удрял я в корема: Задържаха мъж за побой над социална служителка

Причината за всичко - имотен спор

Ахмедова твърди, че познава нападателите, те обаче нищо не ѝ казват по време на нападението, но според нея причината е имотен спор с бившата ѝ снаха, която по думите ѝ има връзка с единия от нападателите.

Жената твърди за принос към имота в размер на 35 000 евро.

"Преди три четири дена ѝ казах - внимавай с имота. Аз ти дадох тези пари. Аз си продадох къщата в Омрутаг и дадох на нея и на сина ми 35 000 евро кеш пари", заяви още Ахмедова. 

Ахмедова е против продажбата на имота от 200 квадрата, тъй като това жилище било мечта на нейния син, но документите не са на нейно име.  ОЩЕ: Имотни вреди и засегнати десетки българи: Измамници точиха сметки с изкуствен интелект и sms-и

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имоти София Женски пазар побой бухалки авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес