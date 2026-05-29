Губи сина си и преминава през кома: Жена е пребита с бухалки в София

За насилие на Женския пазар, станало пред очите на много хора, разказва пред Actualno.com потърпевшата Нуртен Сидерова Ахмедова. Жената загубила сина си в пътен инцидент през 2022 г., в който самата оцелява, но е в кома за известно време. Проблемите ѝ обаче не свършват дотук. По думите ѝ, денят на нападението е 22 май 2026 г., между 10.30 и 11.00 часа. Мястото е Женския пазар в София пред магазина ѝ.

"Мета си пред моя магазин сутринта. С гръб съм. Нападнаха ме една жена и двама мъже. Хванахаме за ръцете, а жената ме удря по краката с бухалка. Ако не бяха хората - щяха да ме пребият", разказва Нуртен Ахмедова.

Какво показва съдебномедицинската експертиза?

Съдебномедицинска експертиза на Нуртен Ахмедова е издадена от Съдебномедицински кабинет "СЪД МЕД Експерт" ЕООД и подписана от доктор д.м. Александър Апостолов - Actualno.com се запозна с нея. Заключението е, че Ахмедова има подкожен хематом и кръвонасядане в областта на дясната подбедрица, двойно ивичести кръвнасядания в областта на гърба вляво, кръвонасядания и охлузвания в областта на дясната и лявата млечна жлеза, както и в областта на тила, главата вдясно и по лявото рамо.

Според експертизата установените травматични увреждения с характер на двойно ивичести кръвонасядания се дължат на удари с или върху продълговати цилиндрични предмети.

"Установените увреждания в областта на двете млечни жлелзи се дължат на тангенционални действия на твърди тъпи и тъпоръбени предмети, каквито биха могли да бъдат и човешките пръсти и нокти. Останалите травматични увреждания се дължат на удари с или върху твърди тъпи предмети. Всички тези увреждания биха могли да бъдат получени по начин и време, както съобщава освидетелстваната“, пише в експертизата, където се отчита още, че всички тези наранявания са причинили болка и страдание на потърпевшата.

Освен това Ахмедова разказа пред медията ни, че има свидетели, както и записи от камери и снимки в района.

Нападателите са на свобода

Макар и да е посочила поименно нападателите - по нейна информация те не са задържани.

Нещо повече - за празника на мюсюлманите Курбан Байрам жената разказа, че се е прибрала в родния си Омуртаг, където е погребан и синът ѝ. Тогава въпросните нападатели я обградили, но до бой не се стигнало.

Причината за всичко - имотен спор

Ахмедова твърди, че познава нападателите, те обаче нищо не ѝ казват по време на нападението, но според нея причината е имотен спор с бившата ѝ снаха, която по думите ѝ има връзка с единия от нападателите.

Жената твърди за принос към имота в размер на 35 000 евро.

"Преди три четири дена ѝ казах - внимавай с имота. Аз ти дадох тези пари. Аз си продадох къщата в Омрутаг и дадох на нея и на сина ми 35 000 евро кеш пари", заяви още Ахмедова.

Ахмедова е против продажбата на имота от 200 квадрата, тъй като това жилище било мечта на нейния син, но документите не са на нейно име.