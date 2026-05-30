Спорт:

Празник на божура, самодейците и фолклора в Божурище

30 май 2026, 11:12 часа 161 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук профил на Георги Димов
Празник на божура, самодейците и фолклора в Божурище

“С много настроение, музика, танци и пъстри емоции премина тазгодишният "Празник на божура и цветята" в община Божурище. Днес, за поредна година, имах честта официално да открия празничната програма и да поздравя всички жители и гости и да благодаря лично на участниците - самодейци, които пазят българските традиции живи. Бъдете здрави!“ Това написа в профила си във Фейсбук кметът на Божурище Георги Димов, който подробно разказа за празника. Водещ на първата празничната вечер бе обичаният Рангел Вангелов, който с настроение и усмивка допринесе за прекрасната атмосфера на събитието, както всяка година.

Фейсбук профил на Георги Димов

В богатата самодейна и фолклорна програма участие взеха:

• Квартет „Слава“ към НЧ "БОГАТОВО - 2015 с. Гурмазово;

Още: Община Божурище прави историческа крачка към подкрепа на семействата и децата

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

• Детска музикална група към Музикално студио „Багри“ с ръководители Дияна Василева и Борислав Гълъбов ;

• Танцова фолклорна формация „Хера“ към НЧ" Васил Левски - 1923" с. Хераково с ръководител Росица Христова;

• Танцова формация „Животвор“ към НЧ "Светлина - 1924" с ръководител Поля Кирилова;

Снимка Фейсбук профил на Георги Димов

• Фолклорен танцов ансамбъл „Хоро“ с ръководители Дария и Митко Михалкови;

Още: Детската млечна кухня в Божурище става безплатна

• 4 „б“ клас – Хореографска паралелка към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;

• Детски фолклорен ансамбъл „Божурчета“ към НЧ „Христо Ботев – 1934“ с ръководител Силвия Милушва.

Специален музикален поздрав към всички отправи народната певица Румяна Попова, която завърши вечерта с впечатляващ концерт.

Благодарим от сърце на всички самодейни състави, ръководители, музиканти и участници, които със своя талант, труд и любов към българския фолклор превърнаха вечерта в истински празник на традициите и българския дух.

Още: Село до Божурище ще отбележи празника си на Деня на детето

Снимка Фейсбук профил на Георги Димов

Очакваме Ви и утре с още много настроение, чудесна празнична програма, изненади и интересни китайски работилници за малки и големи!

Благодарим на всички жители и гости, които станаха част от първата вечер на "Празника на божура и цветята" ! Това написа още кметът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фолклор празник цветя община Божурище
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес