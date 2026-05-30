Празник на божура, самодейците и фолклора в Божурище

“С много настроение, музика, танци и пъстри емоции премина тазгодишният "Празник на божура и цветята" в община Божурище. Днес, за поредна година, имах честта официално да открия празничната програма и да поздравя всички жители и гости и да благодаря лично на участниците - самодейци, които пазят българските традиции живи. Бъдете здрави!“ Това написа в профила си във Фейсбук кметът на Божурище Георги Димов, който подробно разказа за празника. Водещ на първата празничната вечер бе обичаният Рангел Вангелов, който с настроение и усмивка допринесе за прекрасната атмосфера на събитието, както всяка година.

Фейсбук профил на Георги Димов

В богатата самодейна и фолклорна програма участие взеха:

• Квартет „Слава“ към НЧ "БОГАТОВО - 2015 с. Гурмазово;

Още: Община Божурище прави историческа крачка към подкрепа на семействата и децата

• Детска музикална група към Музикално студио „Багри“ с ръководители Дияна Василева и Борислав Гълъбов ;

• Танцова фолклорна формация „Хера“ към НЧ" Васил Левски - 1923" с. Хераково с ръководител Росица Христова;

• Танцова формация „Животвор“ към НЧ "Светлина - 1924" с ръководител Поля Кирилова;

Снимка Фейсбук профил на Георги Димов

• Фолклорен танцов ансамбъл „Хоро“ с ръководители Дария и Митко Михалкови;

Още: Детската млечна кухня в Божурище става безплатна

• 4 „б“ клас – Хореографска паралелка към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;

• Детски фолклорен ансамбъл „Божурчета“ към НЧ „Христо Ботев – 1934“ с ръководител Силвия Милушва.

Специален музикален поздрав към всички отправи народната певица Румяна Попова, която завърши вечерта с впечатляващ концерт.

Благодарим от сърце на всички самодейни състави, ръководители, музиканти и участници, които със своя талант, труд и любов към българския фолклор превърнаха вечерта в истински празник на традициите и българския дух.

Още: Село до Божурище ще отбележи празника си на Деня на детето

Снимка Фейсбук профил на Георги Димов

Очакваме Ви и утре с още много настроение, чудесна празнична програма, изненади и интересни китайски работилници за малки и големи!

Благодарим на всички жители и гости, които станаха част от първата вечер на "Празника на божура и цветята" ! Това написа още кметът.