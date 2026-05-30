Войната в Украйна:

Боец: Странен ремонт за 1 милион лева в клон на Агенцията по вписванията

30 май 2026, 8:37 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/БОЕЦ
Боец: Странен ремонт за 1 милион лева в клон на Агенцията по вписванията

За странен “ремонт“ в Агенцията по вписванията - Видин алармират от гражданско сдружение БОЕЦ във Фейсбук. Цената, според сдружението е 6700 лв. на метър, а площта е 250 квадратни метра помещение от бившия партиен дом в града. БОЕЦ твърдят, че подобна схема има в Троян и Кърджали. Показни са и снимки от ремонта. Ето какво на писаха във Фиейсбук, без редакторска намеса:

Снимка Фесбук страница на БОЕЦ

ТОВА Е "ремонта" на Агенцията по вписванията - Видин за ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА - ето тези "кабинки" и още нещо... 250 кв. метра помещение в бившия партиен дом.

Г-н Радев, хубаво ли е?

Още: "Ето ви модела Радев - Пеевски - Борисов нагледно": БОЕЦ разнищи новия зам.-министър в МРРБ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Същата схема е и в Троян, и в Кърджали, както БОЕЦ вече ви показахме!

Ремонт за 6700 лв. на кв. метър, как ви се струва, ПРОГРЕСИВНО ЛИ Е?

Разследването на БОЕЦ #РегистриГейт досега доведе до уволнението на директорката на АВ Даниела Митева. И управляващите, чийто кадър е Митева, се снишиха и си мислят, че всичко е свършило. Уволнение и толкова. Утре ще я видите в някой "регулатор" или в някое министерство. А разследване на извършените престъпления, а съд, а затвор? Нали нов модел щеше да се налага? Или ще говорим восокопарни приказки и схемите ще си вървят, както преди?

Още: Г-н Радев, прогресивно ли е? Сигнал, че държавата замита имотни измами като унищожава доказателства (ВИДЕО)

Снимка Фейсбук страница на БОЕЦ

Снимка Фейсбук страница на БОЕЦ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ремонт Агенция по вписванията Сдружение БОЕЦ
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес