Боец: Странен ремонт за 1 милион лева в клон на Агенцията по вписванията

За странен “ремонт“ в Агенцията по вписванията - Видин алармират от гражданско сдружение БОЕЦ във Фейсбук. Цената, според сдружението е 6700 лв. на метър, а площта е 250 квадратни метра помещение от бившия партиен дом в града. БОЕЦ твърдят, че подобна схема има в Троян и Кърджали. Показни са и снимки от ремонта. Ето какво на писаха във Фиейсбук, без редакторска намеса:

ТОВА Е "ремонта" на Агенцията по вписванията - Видин за ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА - ето тези "кабинки" и още нещо... 250 кв. метра помещение в бившия партиен дом.

Г-н Радев, хубаво ли е?

Същата схема е и в Троян, и в Кърджали, както БОЕЦ вече ви показахме!

Ремонт за 6700 лв. на кв. метър, как ви се струва, ПРОГРЕСИВНО ЛИ Е?

Разследването на БОЕЦ #РегистриГейт досега доведе до уволнението на директорката на АВ Даниела Митева. И управляващите, чийто кадър е Митева, се снишиха и си мислят, че всичко е свършило. Уволнение и толкова. Утре ще я видите в някой "регулатор" или в някое министерство. А разследване на извършените престъпления, а съд, а затвор? Нали нов модел щеше да се налага? Или ще говорим восокопарни приказки и схемите ще си вървят, както преди?

