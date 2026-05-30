Дете е намерено мъртво с огнестрелна рана

Момче на 14 години от благоевградското село Изгрев е намерено мъртво в дома си с огнестрелна рана, предава БНР.
По непотвърдена информация то се е простреляло с ловната пушка на баща си.
По време на трагедията момчето е било само в дома си, който се намира в новия квартал на селото.
Родителите на детето са от известна музикална фамилия в Благоевград. Полиция и следователи работят по случая.
