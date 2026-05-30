Кандидатът за трона на Флорентино Перес в Реал Мадрид обеща звездни трансфери при победа

Халфът на Манчестър Сити Родри се превърна в основна тема на разговорите във връзка с предстоящите президентски избори в Реал Мадрид. Кандидатът да детронира Флорентино Перес - Енрике Рикелме, разпали слуховете, след като определи испанския национал за идеалното попадение за "кралския" клуб. С наближаването на изборите в клуба на 7 юни, 37-годишният бизнесмен не скри своето възхищение към носителя на "Златната топка" за 2024 г., който остава един от най-влиятелните играчи в световния футбол.

Рикелме готви звездна селекция на "Бернабеу"

Напрежението в надпреварата за президентския пост в Реал се засилва, а Рикелме се опира на дългогодишната традиция на клуба да дава грандиозни обещания за трансфери. Той вече заяви, че е постигнал устни споразумения с две големи международни фигури. Макар да не потвърди, че Родри е едно от тези имена, той даде значителен намек, като отбеляза, че един от играчите ще представлява Испания на предстоящото световно първенство.

След това Рикелме даде да се разбере, че Родри вероятно ще бъде цел на Реал Мадрид, ако той спечели изборите. В изявления пред ESPN Рикелме не скри желанието си да види испанеца отново в родния му град: "Обичам този играч. Родри е фантастичен футболист и е типът играч, който трябва да играе за Реал Мадрид. Но ще говорим за това от събота нататък."

Рикелме, който е изпълнителен директор на компанията Cox Energy, възнамерява да разкрие подробностите за спортния си проект много скоро. Този подход наподобява прочутата кампания от 2000 г. на настоящия президент Флорентино Перес, който шокира света, като сключи сделка за Луис Фиго от съперника Барселона. Рикелме вярва, че потенциалната му кампания за привличане на нови играчи ще бъде достатъчна, за да свали Перес от поста. Когато беше попитан дали бъдещите му трансфери достигат нивото на "Галактикос" от предишни епохи, той намекна, че имената, за които става дума, ще имат огромно влияние върху перспективите на отбора и морала на феновете. Той разчита на фактора изненада, за да си осигури гласове от избирателите.

Освен състава на отбора, Рикелме засегна и въпроса за треньорския пост на "Бернабеу", след като Алваро Арбелоа напусна клуба след последния мач за сезона. Въпреки че отказа да разкрие самоличността или националността на избрания от него треньор, Рикелме подчерта, че този човек притежава необходимия опит, за да поведе 15-кратния европейски шампион, без да е имал предишни връзки с клуба. Говорейки за плановете си за треньорския щаб, Рикелме обясни: "Имаме подписан договор с треньор. Да не говорим за националност, а за опит. Няма да експериментираме. Ще доведем доказан треньор и технически щаб, които никога преди не са тренирали Реал Мадрид, и съм сигурен, че Реал Мадрид ще бъде много развълнуван да ги има тук." Междувременно, обаче, футболният свят очаква завръщането на Жозе Моуриньо на "Бернабеу".