Доплащането и скритите такси могат да отровят почивката: Габриела Руменова алармира

Потребителите най-често избират организирано туристическо пътуване по общата цена, без да разглеждат детайлно какви услуги са включени в нея и какви не са. Те обръщат внимание на дестинацията и продължителността на почивката или екскурзията, категорията на местата за настаняване, вида на транспорта и изхранването, но не и на другите услуги – някои от които се получават срещу доплащане. Така те сравняват различни по същество пакети, без да си дават сметка за това, макар то да е в пряка връзка с реалната сума, която накрая заплащат. Върху това акцентират от онлайн платформата “Ние, потребителите“ в новия си подкаст епизод, посветен на “онези малки редове под основната цена в офертата на туристическата агенция, които понякога променят реалния бюджет на пътуването“.

Графата “Цената не включва“

От там акцентират върху обстоятелството, че преценката на туриста при избора на пакетно пътуване се затруднява допълнително и от това, че крайната цена понякога е неясна почти до момента на отпътуването, защото са оставени неизвестни.

Например, в графата “Цената не включва“ се поставя горивото, което може да поскъпне чувствително заради продължаващия конфликт в Близкия изток.

„При по-дългите организирани пътувания често се предвиждат една или няколко допълнителни еднодневни екскурзии по избор. Те обикновено заменят част от предвиденото свободно време, като срещу доплащане получавате организирана програма.

Вижте какви са условията – минимален брой участници, краен срок за записване и цена. Ако се предвижда посещение на музеи, дворци и други културни обекти, може да има входни такси.“, посочва Габриела Руменова.

Фиксирана, или променлива

Разходка с корабче или целодневен круиз е прекрасно допълнение към програмата, но те също обикновено са срещу доплащане. Обърнете внимание дали цената е фиксирана или може да се променя – например, при поскъпване на горивото, при станищните такси или при недостатъчен брой записани туристи.

Обяд или вечеря в характерно заведение е едно от изкушенията при посещение на ново място, защото ни дава възможност да се докоснем и по такъв начин до кухнята, традициите и културата на местните. Те също често се заплащат отделно.

Туристическата такса в хотела е обичайна за много държави и се заплаща на място - на стая или на човек за нощувка, като може да варира в зависимост от броя на зведите.

Тя обикновено не е включена в общата цена и е добре да се предвиди в бюджета. Друг важен момент е, че при организираните пътувания цената обикновено е за настаняване в двойна стая. Ако пътувате сами или предпочитате самостоятелно настаняване, се начислява доплащане.

Екзотична такса

“Докато подготвях този подкаст епизод, попаднах и на екзотичната такса “ползване на двойна седалка от един турист“. Нещо като още малко комфорт срещу допълнителна сума. Ако подобна опция ви интересува, попитайте предварително налична ли е и какви са условията.“, казва Габриела Руменова.

При круизните пътувания пристанищни такси често се посочват отделно от основната цена, затова е добре да проверите дали са включени или ще се начисляват допълнително.

Здравната застраховка

Винаги преди да тръгнете на пътуване зад граница - близко или далечно, не пропускайте да си зададете и този въпрос: „Ако нещо се обърка, достатъчно защитен ли съм?“, отбелязва още Руменова и препоръчва на първо място да се обърне внимание на здравната застраховка.

Тя понякога е включена в общата цена, друг път - не е. Важно е да се проверят покритието и лимитите, особено при пътуване извън ЕС. На по-възрастни лица може да бъде начислена допълнителна премия (напр. над 65 г.), но това трябва да е ясно посочено още преди сключването на договора.

Друга важна застраховка е „Отмяна на пътуване“. Тя не е задължителна, но дава възможност на потребителите да получат обратно платената от тях сума при отказ от пътуването по медицински или други предвидени в полицата причини, настъпили преди заминаването. Важно е тя да се сключи в определения срок след записването за пътуването.