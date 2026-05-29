"Държавата да се събуди, за да няма живи дилъри и мъртви деца"

Бащата на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май в Благоевград, днес лично отиде в Окръжната прокуратура в града, за да поиска обяснение кога държавното обвинение ще протестира мярката на обвинения в убийство Александър Георгиев.

Два дни, след като съдът пусна на свобода студента, обвинен за убийството на момичето, Стойне Стойнев се съмнява, че той може да изчезне. "Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това всички деца, които са имали допир до него или са дали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода. Страхуват се да не ги нарани или да не ги убие", каза Стойне Стойнев, цитиран от bTV.

Почерненият баща има много въпроси към съда и прокуратурата.

20-годишният студент Александър Георгиев беше освободен с мотива, че няма достатъчно доказателства, че той е виновен за смъртта на 16-годишното момиче

„Виждате ли какво се случва? Прокуратурата пуска убиец, за да убие отново и чак тогава ли ще го съди? Не прокуратурата, съдът го пуска. Чак тогава ли ще го съди – като убие втори път! Какво ще кажете тогава: „Опа, извинявай“. Извинявай ли ще кажете и на другите родители“, попита Стойнев.

Той се срещна с председателя на Окръжна прокуратура-Благоевград Станислава Арабаджиева и наблюдаващия прокурор Костадин Прешелков. „И двамата ме увериха, че ще протестират, като събират още сведения и доказателства. Надявам се наистина да са казали истината“, каза бащата.

Той призова за ефективно разследване, като разказа и че каналите за купуване на наркотици през онлайн приложения са много и мрежите могат да бъдат проследени и установени. „Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поръчват си ги през Телеграм и през всякакви други такива. Плащат през кеш терминали, през платформи, които са за криптовалута, и т.н. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така“, смята бащата на Ивана.

„Не трябва да спираме, защото тази държава трябва „да се събуди“ и да бъде чиста, нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца“, каза Стойне Стойнев.

Тази вечер в 18 ч. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на Ивана.

