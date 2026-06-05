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Четири месеца без справедливост: Обвиняемият за убийството в Бистрица е на свобода и отново дрифтира

05 юни 2026, 8:42 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: Sang Hyun Cho / Pixabay
Четири месеца без справедливост: Обвиняемият за убийството в Бистрица е на свобода и отново дрифтира

Четири месеца след нелепата смърт на 47-годишен мъж в центъра на Бистрица, близките му продължават да се борят с институциите. Трагедията, започнала като обикновена забележка за висока скорост, днес е поредният казус, който предизвиква масово възмущение. Нападателят – 20-годишният Йордан Бошнаков, е на свобода, а почерненото семейство живее в страх.

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Хронология на инцидента

В края на януари 47-годишен мъж прави забележка на млад шофьор, който преминава с опасна скорост покрай него. Следва физическо спречкване. Жертвата получава тежък удар в главата, пада и по-късно умира от усложненията.

20-годишният Бошнаков е задържан от полицията при опит да напусне страната. 

Първоначално съдът му налага "домашна арест", което предизвиква масови протести в Бистрица. Под натиска на недоволството и по искане на прокуратурата, мярката е променена на най-тежката – "задържане под стража".

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Само два месеца по-късно обвиняемият е пуснат срещу парична гаранция от 5 000 лв. Причината – изтекъл е максималният законов срок за задържане под стража по първоначалното обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Въпреки че по-късно обвинението е преквалифицирано в по-тежко – умишлено убийство по хулигански подбуди, Бошнаков остава на свобода. Близките на загиналия споделят, че той е бил забелязан да шофира необезпокоявано. 

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"Миналата седмица мой приятел го е видял отново да дрифти с колата си. Това не ни дава покой. Страх ни е, че може да се срещнем с него и не знаем каква би била развръзката", сподели близък приятел на жертвата в ефира на Нова телевизия.

Семейството е в пълно информационно затъмнение. Адвокатът им все още няма достъп до материалите по делото, въпреки че от Софийската градска прокуратура уверяват, че разследването е към края си – извършени са огледи, разпитани са свидетели и са готови експертизите. В момента се изчаква и решение дали ще бъде уважено искането на защитата на Бошнаков за отвод на наблюдаващия прокурор.

Най-шокиращият детайл от разследването разкрива съпругата на загиналия – Ани. Тя споделя, че броени дни след трагедията е била извикана в извънработно време, за да подпише документи за освобождаване на тялото на съпруга си.

"По-късно се оказа, че съм подписала и молба, с която се отказвам от повторна аутопсия. Това разбрах едва преди 20-25 дни. Не съм искала, не съм подготвяла и не съм знаела, че подписвам подобен документ", категорична е съкрушената жена.

Семейството отказва да се предаде пред бюрокрацията и липсата на прозрачност. "Искам да има справедливост. Този случай не заслужава да бъде заметен под килима", призовава съпругата на убития мъж.

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Бистрица убийство дрифтинг висока скорост
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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