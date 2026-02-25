След две нападения: Смятам да взема сам още мерки, каза кметът на Бистрица

Моите впечатления са, че е ангажиран голям ресурс, извършват се оперативни действия. Поискал съм да разбера кой е наблюдаващият прокурор, имам това право - не ми е досега известно. Поискал съм охрана, все още нямам - очаквам да бъде осигурена. Това каза кметът на Бистрица Самуил Попов.

Още: Кметът на Бистрица е поискал охрана - прокуратурата мълчи

Смятам да взема допълнителни мерки, лично, уточни още градоначалникът.

"Преди версиите бяха повече, сега са по-малко. За мен възможни са две версии - разбира се, това не изключва и други версии. Казал съм ги на разследващите, работи се по тях, работи се по случая", коментира Попов пред bTV.

Що се отнася до информацията, че са задържани петима души, Попов отговори, че е научил от медиите. Според него е нормално да има задържани, най-малкото за разпити.

Още: Кметът на Бистрица за палежa: Имаше нещо като предупреждение във вид на съобщение