Протестите ще ескалират, черен лебед ще мине пътя на кабинета: Предупреждение от Димо Гяуров

"Ако управляващите продължат да бъдат несговорчиви по отношение на Бюджет 2026, протестите ще ескалират. Бях убеден, че правителството може да изкара мандата си, но сега вече черният лебед започва да прелита над хоризонта за кабинета". Това заяви пред bTV Димо Гяуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба.

Ще се справи ли МВР с поредния протест?

Снимка: Actualno.com/Деница Китанова

Той се надява полицията довечера да бъде добре инструктирана и да изтеглят полицаи, които се очаква да се държат адекватно (пример е плезещият се на протестиращите брадат полицай, който разследващият сайт Bird.bg идентифицира като Петко Атанасчиков). "Това, което видях на предния протест, е, че полицията много добре си свърши работата, но както имаше провокатори от страна на протестиращите, така имаше и такива от страна на полицията", посочи Гяуров, визирайки брадат полицаи, който се плезеше на демонстрантите (имаше реакция на колега на въпросния полицай, който му направи забележка).

Според Гяуров, няма да се стигне до насилие по време на протестите.

Димо Гяуров е учуден на поведението на управляващите, при положение, че Бойко Борисов първо е искал да оттегли Бюджет 2026, а впоследствие не го е направил. "Времето за изтегляне на бюджета от страна на депутатите изтече", посочи той.

Димо Гяуров очаква от бюджета да на бъде въведен данък "дивидент" и да има лек спад в процентите на пенсионните осигуровки.

