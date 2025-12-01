Как Дидие Дрогба спря гражданска война, а една греда спаси хиляди животи

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

"Футболът не е просто игра!", гласи футболното клише, което е доказвано стотици пъти в световната история. Това е един разказ за силата на феномена футбол, който дори може да спира граждански войни. Разбира се, ако главен герой в сюжета е уважавана футболна звезда. През 2005 година в тази роля се превъплътява котдивоарският централен нападател Дидие Дрогба, който повежда страната си към първо участие на Световно първенство по футбол.

Кот д'Ивоар се класира на Световно, докато е в гражданска война

"Златното поколение" на "слоновете" си осигурява билет за Мондиал 2006 по драматичен начин, но по важен е контекстът. През 2002-ра в африканската държава избухва гражданска война. Страната е разделена на две части: южна и северна, контролирани съответно от правителството и от бунтовници. Както се досещате, основен потърпевш е цивилното население.

На този фон Кот д'Ивоар се радва на зародиша на може би най-силното си поколение. Куп играчи се подвизават в силни европейски отбори, което логично дава надежди за класиране на голям форум. "Слоновете" са начело в квалификационната си група за Мондиал 2006, в която са още Камерун и Египет. В предпоследния кръг обаче Дрогба и компания сдават върха след загуба от камерунците.

Пропусната дузпа праща "слоновете" на Мондиал 2006

В решаващия последен мач Камерун посреща Египет, а Кот д'Ивоар гостува на Судан. "Слоновете" трябва да победят, но да се надяват и на грешка на лидера. Те постигат своята цел - успех с 3:1. В другия мач камерунците вървят към три точки. В заключителната фаза на срещата обаче Мохамед Шауки възстановява паритета за египтяните. В добавеното време Камерун получава дузпа, а зад топката застава голямата звезда на тима Пиер Уебо. Изстрелът на нападателя от бялата точка попада в гредата, което праща Кот д"Ивоар на историческо първо Световно първенство.

Цялата държава празнува, което спасява множество човешки животи. И в този момент се случва нещо, което историята дълго ще помни. В съблекалнята на "слоновете" Дидие Дрогба грабва микрофон и изнася емоционална реч:

"Оставете вашите оръжия и организирайте избори"

"Мъже и жени на Кот д'Ивоар. Всички от севера, юга, изтока и запада. Днес видяхте, че всички можем да съществуваме заедно и в хармония, по пътя към нашата цел - Световното първенство. Обещахме ви празненства, които да обединят нацията, а днес ви молим на колене (в този момент намиращите се зад него съотборници падат на колене). Нашата пълна с богатства страна не трябва да попада в плен на войната. Оставете вашите оръжия и организирайте избори", каза той. След кратката му импровизирана реч, играчите започват да пеят рефрен с текст: "Искаме забава, спрете да стреляте".

Действително бойните действия са прекратени за кратко. Година по-късно Дрогба е в основата на организирането на мач на бунтовническа земя - акт, който също носи послание за мир. Впоследствие таранът направи впечатляваща кариера. Спечели 4 пъти Висшата лига и веднъж Шампионската лига с Челси, а освен това блестеше и с екипа на Галатасарай. Дидие Дрогба несъмнено бе голям футболист, а смелостта и дързостта му през 2005-а му гарантират място в аналите на световната история и като голям Човек.

Автор: Джем Юмеров

