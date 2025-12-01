Студио Actualno:

Как Дидие Дрогба спря гражданска война, а една греда спаси хиляди животи

01 декември 2025, 07:30 часа 186 прочитания 0 коментара
Как Дидие Дрогба спря гражданска война, а една греда спаси хиляди животи

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

"Футболът не е просто игра!", гласи футболното клише, което е доказвано стотици пъти в световната история. Това е един разказ за силата на феномена футбол, който дори може да спира граждански войни. Разбира се, ако главен герой в сюжета е уважавана футболна звезда. През 2005 година в тази роля се превъплътява котдивоарският централен нападател Дидие Дрогба, който повежда страната си към първо участие на Световно първенство по футбол.

Кот д'Ивоар се класира на Световно, докато е в гражданска война

"Златното поколение" на "слоновете" си осигурява билет за Мондиал 2006 по драматичен начин, но по важен е контекстът. През 2002-ра в африканската държава избухва гражданска война. Страната е разделена на две части: южна и северна, контролирани съответно от правителството и от бунтовници. Както се досещате, основен потърпевш е цивилното население.

На този фон Кот д'Ивоар се радва на зародиша на може би най-силното си поколение. Куп играчи се подвизават в силни европейски отбори, което логично дава надежди за класиране на голям форум. "Слоновете" са начело в квалификационната си група за Мондиал 2006, в която са още Камерун и Египет. В предпоследния кръг обаче Дрогба и компания сдават върха след загуба от камерунците.

Дидие Дрогба

Пропусната дузпа праща "слоновете" на Мондиал 2006

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В решаващия последен мач Камерун посреща Египет, а Кот д'Ивоар гостува на Судан. "Слоновете" трябва да победят, но да се надяват и на грешка на лидера. Те постигат своята цел - успех с 3:1. В другия мач камерунците вървят към три точки. В заключителната фаза на срещата обаче Мохамед Шауки възстановява паритета за египтяните. В добавеното време Камерун получава дузпа, а зад топката застава голямата звезда на тима Пиер Уебо. Изстрелът на нападателя от бялата точка попада в гредата, което праща Кот д"Ивоар на историческо първо Световно първенство.

Цялата държава празнува, което спасява множество човешки животи. И в този момент се случва нещо, което историята дълго ще помни. В съблекалнята на "слоновете" Дидие Дрогба грабва микрофон и изнася емоционална реч:

Дидие Дрогба

"Оставете вашите оръжия и организирайте избори"

"Мъже и жени на Кот д'Ивоар. Всички от севера, юга, изтока и запада. Днес видяхте, че всички можем да съществуваме заедно и в хармония, по пътя към нашата цел - Световното първенство. Обещахме ви празненства, които да обединят нацията, а днес ви молим на колене (в този момент намиращите се зад него съотборници падат на колене). Нашата пълна с богатства страна не трябва да попада в плен на войната. Оставете вашите оръжия и организирайте избори", каза той. След кратката му импровизирана реч, играчите започват да пеят рефрен с текст: "Искаме забава, спрете да стреляте".

Действително бойните действия са прекратени за кратко. Година по-късно Дрогба е в основата на организирането на мач на бунтовническа земя - акт, който също носи послание за мир. Впоследствие таранът направи впечатляваща кариера. Спечели 4 пъти Висшата лига и веднъж Шампионската лига с Челси, а освен това блестеше и с екипа на Галатасарай. Дидие Дрогба несъмнено бе голям футболист, а смелостта и дързостта му през 2005-а му гарантират място в аналите на световната история и като голям Човек.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „Пас към миналото“: Денят, в който светът видя раждането на една от най-големите звезди в историята на Формула 1

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Дидие Дрогба Кот дИвоар Световно първенство по футбол световно първенство по футбол 2006 Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес