Тръмп на мистериозен ЯМР: Обеща да публикува резултатите

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че ще изпрати до медиите, за да бъдат публикувани, резултатите от ядрено-магнитния си резонанс, който е направил през октомври.

"Ако искате да го публикувам, ще го публикувам", заяви Тръмп по време на разговор с репортери, докато пътуваше обратно към Вашингтон от Флорида, предаде АП.

Той беше категоричен, че резултатите му от ЯМР са "перфектни".

Още: Тръмп пак даде рамо на Путин в преговорите за мир с Украйна (АУДИО)

Мистерия защо се е наложил ЯМР

Засега Белият дом досега отказва да разкрие защо Тръмп е преминал ядрено-магнитен резонанс по време на медицинския си преглед миналия месец и коя част от тялото му е била изследвана. Това засили спекулациите за здравословното състояние на американския президент.

Прессекретарят на Тръмп Каролайн Ливит заяви, че той е претърпял "усъвършенствана образна диагностика" в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд" "като част от рутинния си физически преглед" и че резултатите показват, че Тръмп е в "изключително физическо здраве".

Пред журналисти американският държавен глава заяви, че няма представа на коя част от тялото му е направено изследването.

Още: Тръмп потвърди, че е разговарял с Мадуро

"Това беше просто ядрено-магнитен резонанс", каза той. "Коя част от тялото? Не беше мозъкът, защото се явих на когнитивен тест и го издържах отлично, имах перфектен резултат", добави той.

Съмнения за влошено здраве

Коментарите на Тръмп идват, след като губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви в предаването "Meet the Press" по NBC на 30 ноември, че Тръмп "отслабва физически" и изрази съмнения в неговите "умствени способности".

Именно Уолц призова Тръмп да публикува резултатите от ядрено-магнитния си резонанс.

79-годишният Тръмп беше обявил, че на 10 октомври е преминал ЯМР изследване, но нито той, нито Белият дом пожелаха да дадат някакви подробности за процедурата.