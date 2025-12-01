"Кой разпореди тези облаци?": Николай Василковски се разкрещя и небето се изчисти

След като сутринта се развикахме "Кой разпореди тези облаци?", много бързо те се изчистиха. Времето днес не бих казал, че ще е топло, но е поносимо. Не се очаква дъжд и драматични ветрове. Днес и във вторник, може би и в сряда, ще е сухо, след това започва по-динамично време. След Никулден, температурите ще паднат. Отрицателни ще са температурите само сутрин. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му сняг по Никулден ще има в планините. "В периода 10-11 декември може да има снеговалеж, но това е много ранна прогноза и не можем да сме сигурни, че тя ще се реализира", разясни той.

Времето днес

Минималните температури днес ще са предимно над нулата, в София – минус 1 градус. Дневните слабо ще се повишат и ще са между 9 и 14 градуса, в София – около 10 градуса. Още преди обяд облачността в Североизточна България ще намалее и в страната ще се установи слънчево време.

През следващите дни ще е почти тихо. Сутрешните температури ще са около нулата, а дневните - между 9 и 14 градуса. В сряда и четвъртък облачността ще е значителна, на места в Западна и в Централна България ще превали дъжд, но слабо. Сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса, а дневните ще се задържат без промяна.

В петък валежи ще има отново в цялата страна, ще бъде и много ветровито.