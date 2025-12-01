"Държавата на холограмите": Полина Паунова смята, че се опитват да пенсионират Цънцарова, след това Лора Крумова

Днес Лора Крумова е казала най-смисленото обобщение в ефира, чак ме е яд, че аз не съм успяла да го синтезирам така. Обяснявайки, че всяка седмица кани хора от Ново начало, а те не мъцват (щото разговорът с най-прости въпроси е страшно интелектуално предизвикателство) Лора казва на Делян Добрев, че сме в държавата на холограмите. "Пеевски говори в НС пред хора с много филъри в устата, Слави Трифонов пише статуси във Фейсбук". Това написа журналистът Полина Паунова в свой пост във Facebook. Нейната позиция е знакова и защото предрича уволнение както за Крумова, така и за колежката ѝ в bTV Мария Цънцарова. От повече от седмица специално за Цънцарова има слухове, че може да бъде принудена да си тръгне и че с колегата си Златимир Йочев от сутрешния блок на bTV не са били на партито за 25 годишнината на телевизията.

"Гледам тоя разговор и си мисля: линията между “тях” и “нас” е все по-осезаема. Те се страхуват да говорят (Борисов ми обеща интервю публично тая пролет - да го е дал?). Те не могат да отговарят на въпроси, защото кражбите са толкова нагли, че вече дори не може Йордан Цонев да ги маскира зад думи пред камера (преди поне опитваше да участва насам-натам). Те твърдят, че правят всичко за хората, а единственото, което вършат е да ограбват собствените си избиратели (как иначе Байрам Байрам ще оправдае, че именно той се е напъхал в апартамент за социално слаби в качеството си на общински съветник в Кърджали, докато 400 души, вероятно негови избиратели, чакат с истинска нужда да ползват жилището). Те много искат да са модерни, градски хора. Но не надскачат нивото “мръшляк”. И много искат да са оригинални, куул един вид - но не прескачат Делян Добрев, който оня ден ползваше низости за обиди на Асен Василев, а днес се възмущава, че Иво Мирчев нямал нужното уважение към Бойко Борисов заради “възрастта”.

Всичко издиша, а популярната култура (дискотеки и клубове) подскача на Асен Василев и презира “няма да пречити на народнити представитили”. Дето се казва: да пробва Делян Добрев да посети клуб. Ще е интересно (ако го разпознаят).

Отплеснах се обаче: Лора днес е поставила отлична диагноза. Холограми.

Впрочем, като гледам инструментите на холограмите (филтър и уикенд) тече опит да бъде пенсионирана Мария Цънцарова. Ще тръгне такъв опит и за Лора.

Но какъвто и опит да тръгне (че и да успее) тези хора, които живеят в жилища за социално слаби, които не могат да ходят спокойно по улиците, защото ще ги пресрещне всичко, дето са извършили за хората, няма да бъдат нищо друго освен холограми. Може да имат кинти (те са нашите), може да осигурят децата си (те са GenZ-та и със сигурност няма да се забавляват в клубовете, където техните родители са презряни). Но със сигурност ако ги опандизят техния електорат няма да събира за гаранция. Защото не им е електорат. И той ги презира, но ги презира през страх. И впрочем, когато ги опандизят, тези хора пак ще разчитат на лошите адвокати и ужасните соросоиди, които да съобщават за произвола срещу тях. Ако не им се вярва - да питат Нено Димов", пише Паунова.

