Каква е организацията за боклука в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне": Отговорите от зам.-кмет

Заместник-кметът по екологични въпроси към Столична община Надежда Бобчева се надява колкото се може по-бързо да се разреши кризата с боклука в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Ако може гражданите да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци в следващите седмици, призова тя в ефира на bTV. От думите ѝ стана ясно, че за трите столични квартала се включват днес от 1 декември, 6 допълнителни камиона за събиране на отпадъка. Още: Разрешена ли е кризата с боклука на София: Общински съветници със сблъсък по темата

Бобчева посочи, че се работи да се разшири капацитета на обслужващите камиони за сметосъбиране на отпадъка. Тя добави, че временната организация за почистване на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" все още остава в сила.

Кметът на район "Слатина" Георги Илиев заяви, че поема ангажимент, ако се завързват чувалите, да се извозват до големите сиви контейнери за боклук. Това няма да бъде ангажимент на гражданите, ако слагат боклука в големи черни чували, уточни Илиев.

В извънреден режим на работа ще работим. Това заяви пред БНТ директорът на завода за боклук Николай Савов. Той похвали кметовете на новите райони, които за разлика от "Люлин" и "Красно село" работили много по-активно за сътрудничество със завода. Предвидено е дори на шофьори на камиони на завода за извозване на боклук да се показват маршрути, така че да си вършат работата по-лесно и добре. Припомняме, че кметът на "Люлин" Георги Тодоров се раздели с управляващите в Столична община и това предизвика и ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов.

Кризата с боклука "чука на вратата"

Снимка: БГНЕС

На 30 ноември изтече договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". "Кризата с боклука "чука на вратата", предупрди в публикация в социалната мрежа кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев. Той подчертава, че Столична община, която пряко отговаря за тези комунални дейности, полага големи усилия, за да се справи с предстоящите предизвикателства.

"Районните кметове се опитваме да помагаме на централната администрация в този труден за всички момент. Работата ни в тази посока обаче, се оказва изненадващо неуспешна", подчертава Георгиев.

"Сякаш цялата специализирана техника в това число и онази, намираща се в частни ръце, е "изчезнала в дън земя" от територията на цялата страна. Не може да си купиш или наемеш дори един единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях", отбелязва районният кмет. Той съобщава, че кметове от други градове се оказва, че няма как да съдействат на столицата, дори за месец - два, защото имали много боклук и страшно много работа. Фирми, "до вчера" предлагащи наем на техника за сметопочистване, бързат да заявят, че вече не разполагат с такава, без дори да са успели да свалят рекламните снимки и цените от интернет страниците си", пише кметът Георгиев.

Той заявява, че като кмет на район "Изгрев" ще продължи да търси всякакви възможности, за да помогне да не се заринат кварталите с отпадъци. "Това, че не отговарям пряко за сметопочистването по закон, не е повод за "дезертиране" от проблема, който заплашва да ни връхлети с пълна сила от следващия понеделник", отбелязва кметът.

"В "Подуяне" правим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса и да гарантираме максимално плавен преход по отношение на сметосъбирането от 1 декември", съобщава от своя страна и кметът на района Кристиян Христов.

