Как митът за Джак Изкормвачът се роди благодарение на измама (ВИДЕО)

През декември по Viasat History пристига вълнуващата документална драма Джак Изкормвачът: Написано с кръв, която представя напълно нов поглед към печално известния сериен убиец, превърнат в легенда от група безскрупулни журналисти – и може би дори подпомогнат да се измъкне от правосъдието. Ето как едно от най-страшните чудовища на всички времена е родено от страниците на таблоидната преса.

Във втората половина на 1888 г. пет проститутки са брутално убити в Уайтчапъл, Лондон – всички с прерязани гърла. По същото време в английската столица се печатат повече вестници от когато и да било, водени от The Star, който продава по 300 000 броя на ден. Публиката жадува за сензации.

По онова време публичните екзекуции са често срещани, а детайлните признания на осъдените могат да бъдат закупени за няколко цента. Реликви от известни престъпления се продават по улиците, туристи посещават психиатрични болници от любопитство, а Мадам Тюсо открива прочутата си експозиция Chamber of Horrors.

Страховете, породени от тези преживявания, са допълнително подхранени от социалните размирици в Лондон. Докато богатите живеят в лъскавите квартали на Уест Енд, имигранти, докери и фабрични работници се стичат в Ист Енд. Там улиците са затрупани с боклук и бедност, а убийствата са ежедневие – което дава възможност за появата на истински чудовища: техният страх се въплъщава в Джак Изкормвачът, чиято легенда е допълнително преувеличена от пресата.

Тогава журналистиката, по-късно наречена таблоидна журналистика, става широко разпространена. Статиите вече не служат само да информират, а да забавляват. Новините се преувеличават със сензационни заглавия, детайлни описания на ужасни престъпления и изображения на разчленени тела или екзекутирани убийци.

През септември 1888 г. до Central News Agency в Лондон достига писмо, написано с червено мастило – прочутото писмо Dear Boss, подписано от неизвестния убиец като „Джак Изкормвачът“. Десетилетия по-късно журналистът Фред Бест от The Star признава, че е подправил писмото и че всъщност той е авторът на зловещото име.

Но вече е твърде късно. Полицията и обществото започват да вярват, че един мъж – един от първите серийни убийци в историята – е отговорен за всички пет убийства.

Чрез преувеличаване на обстоятелствата около престъпленията и сензационализиране на съмнителни доказателства, пресата не само пречи на разследването, но и допринася за раждането на мрачен мит. Джак Изкормвачът става световна сензация и вдъхновение за бъдещи серийни убийци.

Той никога не е заловен. До края на 1888 г. убийствата спират и общественото внимание се отклонява към истории за детективи, водени от анализ, наука и остроумие. Много от тях впоследствие са мотивирани да разследват серийни убийства – наследство на „Джак Изкормвачът“.

